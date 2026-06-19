México asegura el primer lugar del Grupo A y clasifica a dieciseisavos tras error del portero surcoreano

La Selección Mexicana logró su pase a la siguiente ronda del torneo gracias a un fallo garrafal del guardameta Kim Seung-gyu, que permitió el único gol del partido ante Corea del Sur.

La Selección Mexicana de Fútbol logró la clasificación matemática a los dieciseisavos de final del torneo tras imponerse por la mínima diferencia a Corea del Sur en un partido que se decidió por un error garrafal del portero surcoreano Kim Seung-gyu.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A, se disputó en el estadio de Lusail ante una multitud que apoyó incansablemente al Tri, aunque el fervor inicial se fue apagando a medida que el partido se tornó especulativo. El entrenador Javier Aguirre, conocido como el Vasco, planteó un esquema conservador, mientras que Corea del Sur, dirigida por Jürgen Klinsmann, buscó controlar el balón sin generar peligro real.

La primera mitad transcurrió sin claras ocasiones de gol, con ambos equipos neutralizados en el medio campo y solo algunos destellos individuales, como un cabezazo de Julián Quiñones que se fue desviado. La afición mexicana, que había explotado con el himno nacional, comenzó a impacientarse ante la falta de acción ofensiva. En el segundo tiempo, el Vasco Aguirre realizó ajustes tácticos que revitalizaron al equipo.

México salió con mayor intensidad y pronto generó una jugada que marcaría el destino del partido. Al minuto 55, un centro desde la banda izquierda encontró a Luis Romo dentro del área, pero el balón parecía fácil de atrapar para el portero Kim Seung-gyu.

Sin embargo, en una desafortunada acción, el guardameta chocó con su propio defensor Kim Min-jae y soltó el esférico, permitiendo que Romo empujara el balón al fondo de la red. El gol desató la locura en la grada y desmoralizó a los surcoreanos, que a pesar de intentar reaccionar con cambios ofensivos, no lograron inquietar al arquero mexicano Guillermo Ochoa.

México supo administrar la ventaja, replegándose ordenadamente y cediendo la posesión a Corea del Sur, que careció de ideas para romper el cerrojo defensivo. Solo un remate de larga distancia de Obed Vargas exigió al portero coreano, pero fue la excepción en un dominio estéril del conjunto asiático.

Con este resultado, México asegura el primer lugar del Grupo A con seis puntos, mientras que Corea del Sur se queda con tres y deberá esperar al resultado del otro partido para definir su pase a la siguiente ronda. La clasificación matemática del Tri se concretó gracias a la combinación de su victoria y la derrota de su principal perseguidor.

El equipo mexicano demostró solidez defensiva y efectividad ofensiva, aunque la falta de fluidez en el juego preocupa de cara a los dieciseisavos de final. Por su parte, los surcoreanos lamentaron el error de su portero, que empañó un desempeño aceptable en el resto del campo. La afición mexicana celebró al final del partido con el clásico Canta y no llores, confiando en que el equipo pueda avanzar aún más en el torneo.

El próximo compromiso de México será contra un rival aún por definir, mientras que Corea del Sur se jugará su clasificación en la última jornada, donde necesitará una victoria combinada con otros resultados





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