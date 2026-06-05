México aplasta a Serbia 5‑1 en último amistoso antes del Mundial

El Tri venció 5‑1 a Serbia en Toluca, con dos autogoles serbios y goles de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez, preparando su debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026.

En Toluca, México , la selección nacional de fútbol se impuso contundentemente sobre Serbia con un marcador de cinco a uno en un amistoso que sirvió de último ensayo antes del estreno mundialista contra Sudáfrica.

El encuentro, disputado en el Estadio Nemesio Díez, estuvo marcado por la solidez defensiva mexicana en la primera mitad y por una serie de ocasiones de gol que terminaron en dos autogoles para los visitantes, además de la eficacia de los delanteros de El Tri. Johan Vásquez abrió el marcador para México al empatar con un potente cabezazo en el minuto 34, después de que el delantero serbio Petar Stanic aprovechara una descolección de la defensa mexicana y pusiera el 0‑1 con un disparo cruzado de pierna derecha.

A partir de ese momento, la presión mexicana no cesó y, tras un error garrafal del defensa serbio Stefan Bukinac que, en el minuto 45, envió el balón al fondo de su propia portería, el marcador se niveló 1‑1. El rival intentó responder, pero la actuación del guardameta filipino Stankovic resultó insuficiente para contener el embate mexicánico, que siguió presionando por los flancos y el centro del campo





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

México Serbia Mundial 2026 Fútbol Amistoso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OCDE alerta: guerra prolongada con Irán podría llevar crecimiento mundial a niveles de pandemiaLa OCDE advierte que una extensión del conflicto en Medio Oriente hasta 2027 podría reducir el crecimiento global al 1,8%, similar a las crisis financiera y del covid-19, con graves repercusiones en Asia y la seguridad alimentaria.

Read more »

McDonald's lanza una campaña global para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EspañaMcDonald's España activa su patrocinio del Mundial 2026 con menú temático, vasos coleccionables de leyendas del fútbol, Happy Meal con Squishmallows y promociones en la app.

Read more »

La Selección Española se enfrenta a Irak en su primer amistoso antes del Mundial 2026España juega su primer partido preparatorio para el Mundial 2026 contra Irak en Riazor, con bajas importantes como Lamine Yamal y Nico Williams, y con Mikel Merino disponible tras la Champions. El equipo busca ajustar piezas y despedirse de la afición antes de viajar a Estados Unidos.

Read more »

Argentina busca el bicampeonato mundial: así llega la Scaloneta al Mundial 2026Argentina, actual campeona del mundo, aspira a convertirse en la tercera selección en ganar dos Mundiales consecutivos, tras Italia y Brasil. El equipo, liderado por Lionel Messi, ha mantenido un rendimiento superior desde 2021, acumulando títulos como la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. La estructura del equipo, desde el arquero Emiliano Martínez hasta la ofensiva con Messi, Julián Ávarez y Lautaro Martínez, muestra una mezcla de experiencia y juventud. Messi, con 38 años, busca su segundo título mundial tras una destacada temporada en la MLS, donde ha mantenido números goleadores. La selección argentina afrontará el Mundial 2026 con la presión de ser favorita y el desafío de igualar a Alemania e Italia como tetracampeones.

Read more »