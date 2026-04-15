Metsola traza el rumbo de Europa: desafíos, oportunidades y el futuro de la UE en el 40 aniversario de España

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, analiza el pasado y futuro de la UE en el contexto del 40 aniversario de España. Destaca retos como el coste de la vida y la necesidad de una Europa más fuerte, autónoma y enfocada en el bienestar ciudadano.

En el marco de la conmemoración de los cuarenta años de España como miembro de la Unión Europea , Roberta Metsola , presidenta del Parlamento Europeo, aprovechó el simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, para reflexionar sobre el pasado y proyectarse hacia el futuro de la integración europea. En su mensaje, Metsola destacó que la Unión Europea es más que un simple punto de llegada; es un motor de progreso que impulsa la economía y une a los Estados miembros. Subrayó los logros conjuntos en seguridad y oportunidades, así como la defensa del modelo basado en mercados abiertos y redes de protección social. Sin embargo, reconoció que los ciudadanos no siempre perciben estos beneficios en su día a día, señalando la presión sobre el coste de la vida, especialmente para los jóvenes, como un desafío crucial. La presidenta lamentó que el sueño europeo parezca inalcanzable para muchos debido a los altos costes, dificultando el acceso a vivienda y a carreras profesionales. Por ello, instó a una respuesta europea firme ante esta problemática.

Metsola recordó las palabras del rey Felipe VI, destacando la necesidad de la idea de Europa en tiempos oscuros. Afirmó que la Unión Europea está a la altura del desafío y se compromete a fortalecer lazos en todos los ámbitos, desde la energía hasta la defensa y el transporte. Adicionalmente, destacó la importancia de completar la integración del mercado único, mencionando las recientes manifestaciones en Budapest como prueba de la fe de la gente en los valores europeos. Metsola presentó cinco puntos clave para la acción: en primer lugar, celebró el alto el fuego entre EEUU e Irán, exigiendo buena fe y la reapertura del estrecho de Ormuz, reiterando la postura de que Irán no debe tener armas nucleares. También instó a apoyar al pueblo iraní y a prepararse para la subida de los costes energéticos. En segundo lugar, prometió facilitar las cosas a familias y empresas, simplificando normativas y reduciendo la burocracia. El tercer punto se centra en la energía, comprometiéndose con una transición hacia un sistema energético moderno y sostenible. El cuarto punto se enfoca en las inversiones, promoviendo la Unión de Ahorro e Inversión para profundizar los mercados de capitales. Por último, el quinto punto aborda el comercio, destacando acuerdos comerciales y la importancia de mantener una relación sólida con Estados Unidos, pese a las diferencias.

La presidenta del Parlamento Europeo también enfatizó la importancia de que Europa asuma la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, fortaleciendo la defensa y demostrando que puede valerse por sí misma. Metsola subrayó que Europa ya cuenta con los recursos necesarios para el éxito. El ex primer ministro italiano, Letta, y la comisaria europea Zaharieva, también participaron en el debate, aportando sus perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la Unión Europea. Zaharieva resaltó la capacidad de Europa para atraer talento investigador gracias a sus valores. En resumen, la intervención de Metsola en el simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! reflejó una visión integral de los retos y objetivos de la Unión Europea, poniendo el foco en el bienestar ciudadano, la prosperidad económica, la seguridad y la consolidación de los valores democráticos.





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