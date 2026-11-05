Metro de Madrid cierra tramo de Circular en noviembre para pruebas de automatización

El Metro de Madrid suspenderá el servicio entre Arganzuela y Ciudad Universitaria los fines de semana del 7-9 y 21-22 de noviembre para validar la automatización de la línea.

La empresa pública Metro de Madrid ha anunciado la suspensión temporal del servicio de trenes en el tramo comprendido entre Arganzuela y Ciudad Universitaria de la línea 6, conocida como Circular. Esta interrupción operativa se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos en el mes de noviembre, específicamente los días 7, 8, 9, 21 y 22. El objetivo principal de esta medida es realizar pruebas críticas para la próxima implementación de sistemas de conducción automática en toda la infraestructura.

Detalles de la suspensión y horarios de cierre

El cierre afectará a las vías en ambos sentidos durante los cinco días señalados, lo que obligará a los viajeros a buscar alternativas de transporte alternativas para cruzar la ciudad. La estación de Arganzuela permanecerá sin tráfico ferroviario junto con la sección hasta la estación de Ciudad Universitaria. Durante este periodo, la circulación de trenes automatizados en las vías servirá para verificar los sistemas de seguridad bajo condiciones reales de operación.

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Las pruebas se ejecutarán de forma progresiva, aumentando gradualmente la velocidad de los trenes hasta alcanzar los parámetros estándar de un viaje comercial común. Este método escalonado permite a los ingenieros evaluar el comportamiento de los sistemas, validar los registros técnicos obtenidos y garantizar que el conjunto del sistema funcione correctamente antes de la inauguración completa. La automatización integral de la Circular está prevista para entrar en servicio durante el primer trimestre del año próximo.

Rol del Servicio Especial SE6 de la EMT

Para suplir la ausencia de la línea de metro, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) activará un servicio especial de autobuses gratuitos designado como SE6. Este servicio cubrirá el arco geográfico de la antigua ruta de la L6, asegurando la movilidad de los ciudadanos que dependen de este eje. Las cabeceras del servicio se ubicarán estratégicamente en el Paseo del Molino, frente al número 7, y en la Avenida Complutense, junto a la Facultad de Medicina.

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El servicio SE6 dispondrá de una flota de hasta 35 autobuses dedicados exclusivamente a este trayecto de sustitución. Durante las horas punta, la frecuencia de paso se establecerá entre tres y cuatro minutos para minimizar las aglomeraciones y tiempos de espera. El Ayuntamiento de Madrid ha detallado que estas frecuencias altas son necesarias para gestionar la alta demanda de pasajeros durante los días de obras. La última salida del trayecto dirigido a Ciudad Universitaria será a las 2.03 horas los sábados y a las 23.24 horas los días festivos, como el de La Almudena.

Por otro lado, el trayecto con destino a Legazpi circulará por un recorrido inverso que incluye paradas clave. Las paradas incluyen Pacífico, Manuel Becerra y Cuatro Caminos. La última salida de esta dirección estará programada para las 2.05 horas los sábados y las 23.29 horas durante los festivos. Esta operación logística compleja requiere una coordinación precisa entre las dos entidades de transporte público de la capital para evitar cuellos de botella en las paradas principales.

Paradas estratégicas y puntos de transbordo

La ruta del autobús de sustitución ha sido diseñada para coincidir con las principales estaciones de metro y centros de transferencia de transporte. En el lado de Legazpi, el punto de inicio se sitúa en el Paseo del Molino, cerca de la estación de metro homónima. Otras paradas importantes en esta zona incluyen la confluencia de la calle Pedro Bosch con la calle Méndez Álvaro, junto a la estación de Méndez Álvaro, y la calle Doctor Esquerdo, 161, cerca de O'Donnell.

Hacia el norte, el recorrido continúa por la calle Francisco Silvela, junto a Diego de León, y cruza el paseo de la Castellana junto a Nuevos Ministerios. Las paradas en el norte también incluyen la Avenida de la Reina Victoria, la Plaza de Manuel Becerra y la calle Doctor Esquerdo cerca de Sáinz de Baranda. Estas ubicaciones permiten a los usuarios realizar transbordes eficientes con otras líneas de metro y redes de autobuses urbanas e interurbanas.

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La integración de estas paradas en la Avenida Complutense es vital para conectar con la Facultad de Medicina y la estación de Ciudad Universitaria. Asimismo, se han habilitado paradas cerca de Vicente Aleixandre y la Avenida de América para cubrir los puntos más orientales del trazado afectado. Esta red de paradas asegura que la cobertura del servicio de sustitución sea comprehensiva y llegue a la mayoría de los puntos de origen y destino habituales de los viajeros diarios.

Contexto tecnológico y transformaciones futuras

Estas comprobaciones son parte de un plan estratégico más amplio para la transformación tecnológica del transporte público en Madrid. En octubre ya se realizaron controles similares con el cierre de otros tramos, permitiendo a los equipos técnicos ajustar los parámetros antes de esta fase final. Los ingenieros de Metro han explicado que este paso es imprescindible para verificar la integración de los diferentes elementos que harán posible el servicio automático de los trenes.

La validación de los sistemas en condiciones controladas permitirá detectar cualquier anomalía en la comunicación entre los trenes y el centro de control. Esta tecnología no solo aumentará la capacidad de la línea, sino que también mejorará la puntualidad y la frecuencia de los servicios a largo plazo. Los ciudadanos deben planificar sus desplazamientos con antelación, consultando las aplicaciones oficiales de Metro y EMT para obtener información actualizada sobre las rutas alternativas. La eficiencia del nuevo sistema dependerá del éxito de estas pruebas en noviembre.