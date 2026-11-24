La MetLife Toyota Seguros 15KM Madrid celebrará su XII edición el 28 de febrero de 2027 con 10.000 corredores y ya admite inscripciones.

La carrera MetLife Toyota Seguros 15KM Madrid celebrará su XII edición el 28 de febrero de 2027 y reunirá a 10.000 corredores en las calles de la capital española. MetLife y Toyota Seguros han anunciado una nueva etapa en una de las grandes carreras populares de Madrid, con la incorporación de Toyota Seguros como copatrocinador de la prueba. La inscripción ya está abierta a través de la web oficial www.madrid15km.es.

La competición fue creada en 2015 por MetLife, compañía que la patrocina desde entonces. La incorporación de Toyota Seguros supone un hito en la historia de la carrera, que mantiene la esencia que la convirtió en una referencia del atletismo popular madrileño.

Also read El auge de los ciberataques dispara el mercado de los ciberseguros hasta los 15.000 millones de euros en 2026

Recorrido y mecánica de la carrera en Madrid

El recorrido de la MetLife Toyota Seguros 15KM Madrid discurre por el centro de la capital. La salida se sitúa en la Plaza de Castilla y la llegada en el Puente del Rey, en Madrid Río.

Según la organización, el trazado es asequible y combina el atractivo de correr por la ciudad con una buena oportunidad para conseguir una marca personal. También sirve como preparación para quienes planean afrontar una media maratón.

Advertisement

En la edición de 2027, la participación femenina será cercana al 40%. Los organizadores vinculan esta cifra al carácter abierto de una prueba pensada para corredores de todos los niveles.

Abel Antón y el papel de los patrocinadores

Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes, es el director de la carrera desde su primera edición. Antón ha participado en todas las ediciones y volverá a correr la XII edición junto a los inscritos.

Antón marcará el ritmo que dé el propio campeón del mundo, algo que permite a los participantes medirse con una referencia de alto nivel. MetLife y Toyota Seguros comparten la apuesta por el deporte popular y por las personas como eje de su patrocinio.

Marisa Sáenz Cobeño, directora general de Toyota Seguros, sostiene que detrás de cada dorsal hay una historia, una ilusión y un motivo para seguir adelante. Según su planteamiento, la compañía quiere estar al lado de los participantes tanto cuando necesitan protección como cuando se atreven a dar un paso más.

Advertisement

Sáenz Cobeño afirma que la prueba no va solo de cruzar una meta, sino de disfrutar del camino, cuidar del bienestar y descubrir hasta dónde se puede llegar cuando se siente el acompañamiento de otros.

Inscripciones y próximos pasos de la XII edición

Las inscripciones para la XII edición de la MetLife Toyota Seguros 15KM Madrid ya están abiertas en la web oficial www.madrid15km.es. Quienes quieran participar pueden realizar el registro directamente desde esa plataforma.

La carrera se disputará el 28 de febrero de 2027, fecha en la que se espera la llegada de 10.000 corredores a la salida de la Plaza de Castilla. Para ese día, la organización tiene previsto mantener el recorrido por el centro de Madrid hasta la meta en el Puente del Rey, en Madrid Río.