Descubre cómo inscribirte en la MetLife 15K Madrid 2027 por 21,95 euros antes del 11 de diciembre. Conoce el recorrido por la Castellana y la meta en el Templo de Debod.

La MetLife 15K Madrid celebrará su próxima edición el domingo 28 de febrero con un recorrido emblemático y un incentivo económico para los corredores. Los participantes tienen la oportunidad de asegurar su plaza por 21,95 euros hasta el 11 de diciembre, fecha a partir de la cual el precio aumentará a 23,95 euros. Esta carrera popular se consolida como uno de los retos más atractivos para el calendario deportivo de la capital en 2027.

Detalles Logísticos y Precios

La organización ha establecido un límite estricto de 10.000 dorsales disponibles, sin posibilidad de ampliación para esta edición. Los corredores que deseen disfrutar de 15 kilómetros por las calles de Madrid pueden adelantar su inscripción para ahorrar 2 euros y garantizar su lugar en la salida. La competencia por los dorsales se intensificará una vez que se alcance el cupo máximo.

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El precio base de 21,95 euros es válido para las inscripciones realizadas antes del 11 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha y hasta el 13 de enero de 2027, la tarifa se elevará a 23,95 euros. Sport Life Ibérica S.A.U., entidad responsable del evento, recomienda anticipar la gestión para evitar aumentos de costo.

Recorrido por la Castellana y Monumentos

La carrera mantendrá el trazado de ediciones anteriores, ofreciendo un circuito favorable que atraviesa algunos de los escenarios más reconocibles de Madrid. La salida está ubicada en la calle Bravo Murillo, desde donde los corredores comenzarán a recorrer los primeros kilómetros. El paso por Cuatro Caminos marcará el inicio del regreso hacia la prestigiosa Castellana.

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El circuito continuará en dirección al centro de Madrid, permitiendo a los atletas pasar por lugares icónicos como el Paseo de Recoletos y la zona de Cibeles. Posteriormente, la ruta conducirá a la Plaza de Colón, Alonso Martínez y las calles Sagasta y Alberto Aguilera. La segunda mitad de la prueba incluye el paso por la calle Princesa y Moncloa.

La fase final del recorrido dirige a los corredores hacia el entorno del Parque del Oeste y el Paseo de Camoens. Los últimos kilómetros se disputarán por la avenida de Valladolid y el Paseo de la Florida. La meta se encuentra en el Templo de Debod, un escenario histórico ideal para culminar los 15 kilómetros de competición.

Participación de Abel Antón y Beneficios

La edición 2027 contará con la presencia destacada de Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón. Antón lucirá el dorsal número 1 y encabezará la carrera junto a los demás participantes. Su participación añade un perfil de prestigio al evento y motiva a los corredores populares a unirse al reto.

Todos los inscritos recibirán una camiseta técnica oficial de manga larga como parte del dorsal. Además, cada corredor que cruce la meta obtendrá una medalla finisher que reconoce el esfuerzo realizado durante la prueba. Estos beneficios forman parte integral de la experiencia de la MetLife 15K Madrid 2027.

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Los datos personales de los participantes serán tratados por Sport Life Ibérica S.A.U. para la gestión del evento y fines de prospección de mercado. La empresa opera desde su domicilio social en calle Nestares 20, 28045 Madrid. Los corredores pueden gestionar el consentimiento para el uso de datos a través de los canales oficiales indicados.