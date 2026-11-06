Meteorología España: Puente de 9 noviembre y llegada de borrascas atlánticas

El puente del 9 de noviembre en España ofrece estabilidad temporal antes de un cambio drástico. Aemet anuncia lluvias, tormentas y vientos fuertes para el fin de semana.

La situación meteorológica en España experimentará una transición notable durante los primeros días de noviembre, caracterizada inicialmente por condiciones de estabilidad y cielos poco nubosos. Este patrón climático estable afectará a la mayor parte del país, preparando el terreno para lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) describe como un cambio de tiempo importante que llegará con el fin de semana. Durante este período inicial, las temperaturas máximas registrarán una subida generalizada en toda la península, creando un escenario de aparente calma antes de la tormenta.

Predicciones estables para el inicio del puente

Los cielos permanecerán predominantemente despejados o poco nubosos en la mayor parte de la Península Ibérica y las Islas Baleares durante los próximos días. Sin embargo, existen excepciones notables en las primeras horas del día, donde se observarán intervalos nubosos en la fachada cantábrica, Galicia, así como en las depresiones del noreste y la costa mediterránea. Estas nubes podrían dejar algún chubasco aislado en puntos concretos del litoral oriental, con una mayor probabilidad de precipitaciones dispersas en el archipiélago balear, lo cual no altera significativamente la tendencia general de estabilidad.

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La dinámica atmosférica mostrará matices regionales importantes a medida que avancen las horas. En el cuadrante noroeste peninsular, el acercamiento de un frente atmosférico específico acabará cubriendo el cielo, generando una mayor nubosidad en esta zona concreta. Mientras tanto, el resto del territorio experimentará intervalos de nubes altas que no necesariamente traerán lluvia inmediata. Es crucial destacar que en Galicia y las zonas aledañas a esta región autonómica, las precipitaciones locales podrían acompañarse de tormentas, un fenómeno que podría extenderse posteriormente hacia otros puntos del extremo oeste peninsular, alterando la previsión inicial de ausencia de lluvia en esas áreas específicas.

Impacto térmico y fenómenos locales nocturnos

Las temperaturas mostrarán un comportamiento diferenciado según la geografía y la hora del día. En la mayor parte del país, los termómetros aumentarán de forma ligera, aunque este ascenso será más acusado en los entornos de montaña de la Península. La mayoría de las provincias se mantendrán en torno a los 20 grados centígrados, tal como detalla la Aemet en su previsión oficial publicada a través de su página web. Esta estabilidad térmica relativa ofrecerá condiciones suaves para la jornada, pero con advertencias específicas para la madrugada y primeras horas de la mañana.

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Se esperan condiciones de niebla densa y heladas matutinas, especialmente en las regiones de Galicia y Castilla y León. Estas condiciones de baja visibilidad y frío intenso son típicas de valles y zonas bajas en estas comunidades autónomas durante los cambios de estación. Por otro lado, en la mitad sureste peninsular y en Baleares, predominarán ligeros descensos térmicos, mientras que en el resto del territorio las temperaturas se mantendrán sin cambios o registrarán ascensos muy leves. En las montañas de la mitad norte peninsular y en la meseta Norte, se pronostican heladas, siendo estas más intensas en las zonas cercanas a la Cordillera Cantábrica, lo que exige precaución en las carreteras de alta montaña.

Llegada de borrascas atlánticas al fin de semana

El panorama cambiará drásticamente a partir del sábado, cuando comenzarán a entrar en juego sistemas de baja presión atlánticos. Al final de la jornada del sábado, se producirán chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica, en el oeste de Canarias. Esta es la primera señal clara del impacto de las borrascas que amenazan la Península en los días siguientes. La llegada de estos sistemas markará el fin de la estabilidad y el inicio de una fase inestable que se prolongará durante el domingo, lunes y martes, afectando principalmente al oeste de la Península Ibérica.

La Aemet advierte que estos frentes sucesivos traerán chubascos de intensidad fuerte o muy fuerte, con tormentas asociadas en las zonas occidentales. Además, se esperan vientos del sur y suroeste con rachas muy fuertes, especialmente en el oeste de Galicia y en las zonas altas de la geografía peninsular. Este conjunto de fenómenos meteorológicos intensos representa un cambio abrupto respecto a la calma de los días anteriores, requiriendo atención inmediata por parte de la población y las autoridades de protección civil.

Vientos ábregos y consecuencias regionales

Entre los efectos más destacados de esta nueva oleada atlántica se encuentran los vientos ábregos, que se darán en zonas geográficas favorables a su desarrollo. Estas áreas incluyen el suroeste de Andalucía, Extremadura, la sierra de Gredos y la vertiente atlántica de Galicia. En estas regiones concretas, los vientos podrán ser fuertes o muy fuertes, manteniéndose de forma persistente durante varios días. Esta persistencia e intensidad del viento pueden provocar daños materiales, afectar a la navegación marítima y complicar los desplazamientos por carretera, especialmente en las zonas más expuestas a la acción directa de las borrascas atlánticas que están impactando en el país.