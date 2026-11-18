Vicepresidenta, CEO de Santander y Telefónica analizan el impacto de la IA en España en Metafuturo. Debate sobre regulación, talento y competitividad.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, empleo y Seguridad Social, participó en la segunda jornada del foro Metafuturo junto a políticos de primera línea. Su intervención se centró en defender la situación laboral de España frente a la inteligencia artificial. La ministra aseguró que los datos del país no se ven afectados negativamente por la llegada de estas tecnologías. Por el contrario, afirmó que la situación es positiva gracias a la IA. No obstante, mostró una preocupación seria por la necesidad de una regulación adecuada. Insistió en que los agentes sociales deben transformar sus actividades hacia esta nueva era digital. Advertió que, de lo contrario, cometerán un gran error al no adaptarse.

Perspectiva empresarial sobre la regulación

El vicepresidente de Santander España, Ignacio Goenaga, abordó su visión sobre cómo aplicar la IA en el sector empresarial español. Sostenía que Europa está en un momento existencial donde juega el futuro de las generaciones. Cendoya pidió a la Unión Europea que rebajen la regulación de la IA. Considera necesario que Europa siga desarrollándose y rompa fronteras. Esta postura contrasta con la cautela gubernamental sobre los límites normativos. Ambos sectores reconocen la urgencia de actuar para no quedar rezagados. La mayoría coincide en que España debe aprovechar esta revolución tecnológica. La competitividad en el mercado global depende de esta adaptación rápida.

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Implementación y el factor humano

Marcelo Claure, presidente de Telefónica, reconoció las ventajas de la inteligencia artificial. Destacó su impacto en la productividad y la conectividad global. Afirmó que tiene un impacto terrible y lo está cambiando todo. Por ello, considera fundamental que las empresas españolas implementen la IA. Debe generar valor añadido real para las organizaciones. Para lograrlo, Ochoa cree que deben primar las personas por encima de todo. Las personas son las que generan el cambio verdadero. Si no compran el proceso, todo será más complejo. Esta visión subraya la importancia de la adopción cultural frente a la técnica.

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Formación del talento y tendencias

Luis López-Francos, CEO de Dentsu, incidó en la materia prima del sector. Afirmó que si no cuidamos a la materia prima, tenemos un problema grave. Desde Dentsu trabajan para formar a los jóvenes para esta transformación digital. López-Francos asegura que la generación del mañana es fundamental en el cambio. Dice que está más preparada y es un bien necesario y cada vez más escaso. Buscan saciar las necesidades de una generación que exige condiciones salariales dignas. También valoran la conciliación más allá del trabajo. Por su parte, el Managing Director de OMD España, David Barranco, afirma que la IA ya nos ha cambiado la vida. Creen que puede generar alto valor añadido. Barranco dice que hay que unir lo mejor de la tecnología con lo mejor del talento humano. El crecimiento debe hacerse haciendo crecer a los compañeros. Por último, el responsable de alianzas estratégicas con el sector audiovisual de Google, Javier Soto, señala la importancia de la IA en la gestión y producción. Google apuesta por aprovechar las horas ahorradas en productividad. El CSO de Publicis Groupe, Nacho Navarro, advierte sobre confundir modas con tendencias. Explica que para considerar algo una tendencia, las personas deben hablar y actuar. Si solo hablan, es un simple hype pasajero que no transforma la sociedad definitivamente.