Meta lanza un colgante de IA para productividad corporativa que automatiza minutas y tareas

Meta ha anunciado un colgante impulsado por inteligencia artificial diseñado para entornos de oficina. El dispositivo, que se cuelga del cuello de forma ergonómica, captura audio en tiempo real, separa las voces de los participantes mediante biometría y genera automáticamente minutas y listas de tareas que se integran con suites empresariales como Microsoft 365 y Slack. A diferencia de las gafas inteligentes, no incluye cámara para evitar la incomodidad y la fatiga visual, priorizando la confidencialidad y la batería de larga duración

Meta ha presentado un colgante de IA diseñado específicamente para entornos corporativos que transforma las reuniones en minutas automáticas . A diferencia de las gafas inteligentes, este dispositivo pasivo sin cámara se centra en capturar audio y procesarlo localmente para garantizar la confidencialidad.

Su chasis ergonómico integra micrófonos con cancelación activa de ruido, separa las intervenciones por biometría de voz y genera resúmenes que se vuelcan directamente a plataformas como Microsoft 365 o Slack. La batería dura hasta 14 horas y el hardware de bajo consumo evita la fatiga visual y la incomodidad psicológica que generan las cámaras en oficinas.

Meta ha priorizado la utilidad práctica sobre el espectáculo, demostrando que el verdadero valor de la IA empresarial reside en la optimización silenciosa de la información hablada, no en fuegos artificiales visuales





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