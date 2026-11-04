Meta fin de soporte Quest 2 y Quest Pro: fechas clave y nuevas funciones 2027

Meta confirmó el fin de soporte para Quest 2 y Quest Pro. Conoce las fechas exactas de fin de nuevas funciones, parches de seguridad y compatibilidad futura con Quest 3.

La empresa tecnológica Meta Platforms, con sede en California y dirigida por Mark Zuckerberg, ha emitido un comunicado oficial estableciendo el cronograma definitivo para el fin de soporte de software de dos de sus dispositivos de realidad extendida más populares. Los modelos Meta Quest 2, lanzados inicialmente en octubre de 2020, y Meta Quest Pro, presentados en el año 2022, cesarán la recepción de nuevas funciones y capacidades a partir del mes de marzo de 2027.

Esta decisión marca un hito importante en la estrategia de actualizaciones de la compañía, definiendo claramente el horizonte de vida útil del software para estos visores. Aunque el desarrollo de nuevas características terminará en la primavera de 2027, Meta ha asegurado que los propietarios de estos dispositivos continuarán recibiendo mantenimiento esencial. Específicamente, los parches de seguridad y las correcciones de errores críticos se mantendrán activos hasta finales del año 2027, garantizando la estabilidad operativa durante varios meses adicionales.

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Cronograma oficial y versión 213 del sistema

El desarrollo de nuevas características y capacidades técnicas para las series Meta Quest 2 y Meta Quest Pro concluirá definitivamente con la liberación de la versión 213 del sistema operativo. Esta actualización específica, programada para su disponibilidad en marzo de 2027, representará el cierre total del sistema operativo nativo y del kit de desarrollo de software (SDK) compatible con ambos modelos antiguos.

Una vez publicada la versión 213, el ecosistema de innovación de Meta se redirigirá por completo hacia hardware más reciente. A partir de esa fecha, todas las nuevas funciones del sistema operativo, las capacidades avanzadas de la plataforma social y las nuevas API desarrolladas internamente por Meta se destinarán de forma exclusiva a los dispositivos Meta Quest 3, Meta Quest 3S y a las generaciones futuras de visores que la empresa pueda lanzar.

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Compatibilidad de juegos y tienda digital

Meta ha aclarado explícitamente que la finalización del desarrollo de nuevas funciones no implicará la pérdida de acceso al entretenimiento ya adquirido. Las aplicaciones y los videojuegos comprados previamente por los usuarios de Quest 2 y Quest Pro seguirán funcionando con normalidad absoluta. Esto incluye tanto las experiencias en solitario como las modalidades multijugador, manteniendo la integridad de las colecciones digitales de los consumidores actuales.

La tienda digital oficial permanecerá abierta en los visores Meta Quest 2 y Meta Quest Pro para facilitar la gestión de contenidos existentes. La empresa ha confirmado que ningún título será eliminado del catálogo general a causa de esta transición tecnológica. Adicionalmente, los desarrolladores de software terceros podrán continuar publicando actualizaciones para las aplicaciones que ya brindan soporte técnico a estos modelos, asegurando que el software existente se mantenga optimizado.

Continuidad del multijugador cruzado y herramientas

Para evitar la fragmentación de la base de usuarios y garantizar una experiencia social unificada, el modo de juego multijugador cruzado (cross-play) se mantendrá habilitado. Esto permite la interoperabilidad completa entre los modelos antiguos (Quest 2 y Quest Pro) y la familia actual de dispositivos (Quest 3 y Quest 3S). Esta decisión es crucial para mantener vivas las comunidades de jugadores sin depender estrictamente de la generación del hardware utilizado.

Además de la conectividad entre usuarios, otras herramientas esenciales como Meta Avatars y la función de realidad virtual para PC a través de la conexión Link seguirán operativas. Estas características permiten a los usuarios transferir la experiencia de los visores a ordenadores personales, extendiendo su utilidad más allá del procesamiento local del dispositivo.

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Descargas nuevas hasta diciembre de 2027

Existe una distinción crítica entre el fin de nuevas funciones del sistema y la capacidad de instalar contenido nuevo. Los usuarios de Quest 2 y Quest Pro tendrán la posibilidad de descargar aplicaciones de nueva aparición en la tienda oficial hasta el mes de diciembre de 2027. Este periodo final de once meses ofrece una ventana adicional para expandir la biblioteca de software disponible.

Una vez alcanzado el hito de diciembre de 2027, el panorama cambiará drásticamente para los nuevos lanzamientos. Los videojuegos y experiencias inmersivas que se lancen al mercado después de esa fecha requerirán de manera obligatoria el hardware de las Meta Quest 3, Meta Quest 3S o visores más recientes para poder ejecutarse correctamente.

Esta decisión consolida el recambio generacional de productos que la compañía inició oficialmente en 2024. Durante ese año, Meta cesó la comercialización directa de los modelos Quest 2 y Quest Pro en nuevos envíos, dando prioridad estratégica a la promoción y venta de sus visores de tercera generación. Este movimiento refleja la madurez del mercado de realidad extendida y la necesidad de optimizar recursos de ingeniería hacia arquitecturas de hardware más modernas y potentes.