Meta apuesta por gafas inteligentes para desafiar el reinado del smartphone

Meta presenta las nuevas Meta Ray-Ban Display, unas gafas con pantalla integrada que buscan convertirse en el futuro de la comunicación. ¿Son un reemplazo del smartphone? ¿Llegarán a España?

Meta busca dominar el mercado de los teléfonos inteligentes (smartphones) a través de una apuesta audaz: las gafas. No se trata de los voluminosos visores de realidad virtual, sino de una versión ligera y portátil, diseñada para el uso cotidiano. La compañía liderada por Mark Zuckerberg ha presentado sus nuevas Meta Ray-Ban , las Display , que incorporan una pantalla de alta resolución.

Esta pantalla permite a los usuarios consultar mensajes, recibir información contextual y obtener traducciones en tiempo real durante conversaciones en diferentes idiomas. Sin embargo, no son un reemplazo directo del smartphone; para acceder a funciones como mantener conversaciones con la IA de Meta o realizar videollamadas, se requiere un teléfono compatible. Los expertos consultados por ABC coinciden en que estas gafas representan un paso significativo, y lógico, en la estrategia de las tecnológicas para relegar el teléfono móvil a la obsolescencia.\Edgar Martín-Blas, CEO de Spatial Voyagers, empresa especializada en realidad mixta, señala que estas nuevas gafas son una evolución de las Ray-Ban con audio lanzadas anteriormente. La incorporación de pantallas añade la capacidad de visualizar información superpuesta al entorno. Martín-Blas anticipa que el producto verdaderamente diferenciador de Meta será la evolución de las Display, posiblemente llamada Orion, que se espera que llegue al mercado el próximo año. Para que el producto tenga éxito entre el consumidor general, no solo entre los entusiastas de la tecnología, se necesita un mayor avance. Las Display ofrecen la comodidad de realizar acciones similares a las de un smartphone sin tocar la pantalla, como responder llamadas o mensajes en redes sociales, pero su autonomía es limitada. Martín-Blas enfatiza la necesidad de que las gafas sean capaces de fijar el contenido espacialmente, creando experiencias persistentes, como una pantalla de televisión virtual que permanezca en su lugar incluso después de salir y regresar a la habitación. En su visión, las gafas deben convertirse en un dispositivo multifuncional, integrando las funciones de un teléfono, una televisión y un ordenador, para ser el verdadero sustituto del smartphone. Las Display, aunque prometedoras, son aún un paso intermedio.\Los modelos anteriores de Meta Ray-Ban han demostrado ser populares, especialmente la segunda generación, que permite a los usuarios interactuar con la IA de la empresa. Gracias a sus cámaras integradas, las gafas son conscientes de lo que el usuario ve y de su ubicación, ofreciendo información contextual, útil, por ejemplo, para el turismo. También permiten grabar vídeo y tomar fotografías. Las nuevas Display se lanzarán en Estados Unidos el 30 de septiembre con un precio de 799 dólares, similar al de algunos smartphones de gama alta. Aunque se espera que tengan buena acogida, la llegada al mercado europeo plantea interrogantes. Meta ha anunciado planes para comercializarlas en Italia, Francia y Reino Unido a principios de 2026, pero no ha proporcionado información sobre España. Además, no está claro si llegarán con todas las funcionalidades anunciadas. José Luis Casal, experto en negocio tecnológico, destaca que el éxito de las gafas en Europa dependerá de las funciones disponibles. Cita como ejemplo la experiencia con los Air Pods Pro 3, que llegaron a algunos mercados sin la función de traducción de audio en vivo, lo que podría afectar el impacto inicial de las Display





abc_tecnologia / 🏆 39. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Meta Ray-Ban Display Smartphone Gafas Inteligentes Realidad Mixta

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Las Palmas 'blinda' su administración digital con un reajuste del contrato plurianual y más ciberseguridadDecide centrar su estrategia con un año más de plazo, para el cuatrienio 2025-2029, pero con menor presupuesto, 8,1 millones de euros. Más información: Las Palmas y su crecimiento como 'smart city': hologramas y robots para atender a los ciudadanos

Leer más »

Una exdirectiva de Facebook dirigirá el regulador de privacidad de las grandes tecnológicas de EEUU en EuropaLa nueva jefa de la autoridad irlandesa de protección de datos, encargada de vigilar a Meta, Google, Apple o Amazon en Europa, fue responsable de Políticas Públicas en la corporación de Mark Zuckerberg

Leer más »

Miguel Sebastián, economista: “Me preocupa mucho que España se meta en un callejón sin salida en el déficit público”El economista analizó la economía española haciendo énfasis en ciertos problemas como la vivienda y el déficit público que 'la gente nota'. Más información: Una joven, rotunda con la nueva ayuda de 30.

Leer más »

Este es el nuevo recorrido de la Carrera de la Mujer de BarcelonaLa gran novedad de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Barcelona 2025 es que se estrenará un recorrido monumental y más llano de unos 7,8km aproximadamente con salida en la avinguda Marquès de l'Argentera, junto a la Estación de França, y meta en la avinguda Pujades entre Nàpols i Roger de Flor.

Leer más »

Oakley Meta Vanguard, unas gafas inteligentes para amantes de los deportes extremosIntroducing Oakley Meta Vanguard

Leer más »

Meta apuesta por gafas inteligentes para desafiar al smartphoneMeta lanza las nuevas Meta Ray-Ban Display, unas gafas con pantalla de alta resolución que buscan ofrecer funcionalidades similares a las de un smartphone, pero de forma más discreta. Expertos analizan el futuro de la tecnología wearable y su potencial para reemplazar al teléfono móvil.

Leer más »