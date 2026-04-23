Meta Anuncia una Nueva Ronda de Despidos que Afectará a 8.000 Empleados

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha confirmado una nueva ronda de despidos que afectará a aproximadamente el 10% de su plantilla, alrededor de 8.000 empleados, además del cierre de 6.000 vacantes. La medida forma parte de un esfuerzo por optimizar la eficiencia y compensar las inversiones en inteligencia artificial.

Meta , la compañía matriz de gigantes tecnológicos como Facebook , Instagram y WhatsApp, se prepara para una significativa reestructuración de su fuerza laboral. El próximo 20 de mayo marcará el inicio de una nueva ronda de despidos que impactará aproximadamente al 10% de su plantilla global.

Esta decisión, revelada a través de una comunicación interna filtrada por Bloomberg, se traduce en la eliminación de alrededor de 8.000 puestos de trabajo. Además de los despidos directos, Meta también procederá al cierre de aproximadamente 6.000 vacantes que permanecían sin cubrir, lo que agrava aún más el impacto en el número total de empleados.

A principios de este año, la empresa contaba con una plantilla de casi 79.000 trabajadores, lo que significa que esta reestructuración afectará a una porción considerable de su personal. La noticia, aunque anticipada por algunos analistas, ha generado una ola de incertidumbre entre los empleados de la compañía. Janelle Gale, jefa de personal de Meta, confirmó la medida en un comunicado dirigido a los empleados.

Gale explicó que la filtración de la noticia por parte de los medios especializados obligó a la dirección a adelantar el anuncio oficial para mitigar la especulación y reducir la ansiedad entre el personal. La compañía había previsto inicialmente comunicar los detalles de la reestructuración de manera más controlada, pero la divulgación prematura de la información hizo que fuera necesario actuar con mayor rapidez.

Un aspecto particularmente relevante de esta reestructuración es el impacto en la división de realidad virtual de Meta, donde se despedirán a 1.500 empleados. Esta decisión refleja un cambio estratégico en la empresa, que busca reorientar sus recursos hacia áreas de mayor crecimiento y rentabilidad. Gale enfatizó que estos despidos son parte de un esfuerzo continuo para optimizar la eficiencia operativa de la empresa y liberar recursos para otras inversiones clave.

La compañía está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial (IA) y necesita ajustar sus costes para financiar estas iniciativas. La jefa de personal reconoció que la noticia es desagradable y que confirma las preocupaciones de muchos empleados, pero insistió en que es la mejor opción para asegurar el futuro de la empresa. La reestructuración de Meta se produce en un contexto de cambios significativos en la industria tecnológica.

La empresa, liderada por Mark Zuckerberg, se enfrenta a una creciente competencia y a la necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. La inversión masiva en IA es una respuesta a esta presión, ya que la empresa busca desarrollar nuevas tecnologías y productos que le permitan mantener su posición de liderazgo.

Para los empleados afectados en Estados Unidos, Meta ha anunciado un paquete de indemnización que incluye 16 semanas de salario base, más dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa. Este paquete de indemnización busca proporcionar un apoyo financiero a los empleados durante la transición a nuevas oportunidades laborales.

Además de los despidos, Meta también se enfrenta a desafíos legales, como la reciente obligación de pagar 479 millones de euros a los medios españoles por competencia desleal en el mercado de la publicidad. El proceso de notificación a los empleados afectados se formalizará el 20 de mayo, cuando recibirán una comunicación oficial en sus correos electrónicos corporativos y personales.

En los últimos meses, Meta ha anunciado acuerdos multimillonarios con socios de IA y ha alentado a sus empleados a utilizar herramientas de IA internamente para mejorar la productividad y la eficiencia. La empresa ya había proyectado inversiones de capital récord para este año, lo que demuestra su compromiso con la innovación y el crecimiento a largo plazo





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