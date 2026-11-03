Meta anuncia fin de nuevas funciones para Quest 2 y Quest Pro en 2027

Meta confirma que Quest 2 y Quest Pro dejarán de recibir nuevas funciones en 2027, manteniendo parches de seguridad y tienda abierta. Descubre los detalles del plan de retiro.

La empresa tecnológica Meta ha confirmado oficialmente que los auriculares de realidad virtual Meta Quest 2 y Quest Pro dejarán de recibir nuevas funciones evolutivas a partir de 2027. Esta decisión marca el inicio del fin del ciclo de vida de estas dos generaciones pioneras del ecosistema de la compañía, las cuales fueron fundamentales para popularizar la realidad virtual entre millones de usuarios gracias a sus juegos multijugador, experiencias sociales, espectáculos en directo y entrenamientos interactivos. Sin embargo, este cierre no implica un abandono total de la seguridad o la usabilidad básica de los dispositivos.

Detalles del soporte técnico y versionado

El desarrollo de nuevas funciones para la plataforma Meta Quest 2 y Quest Pro finaliza definitivamente con la versión 213, que estará disponible para todos los dispositivos en marzo de 2027. Esta actualización representa el último hito mayor en la evolución del software de estos modelos. Tras la publicación de la versión 213, Meta dejará de probar las nuevas versiones del sistema operativo ni del SDK en Quest 2 ni en Quest Pro, consolidando así el estado final de estas unidades. No obstante, la compañía ha asegurado que seguirá publicando parches de seguridad hasta finales de ese mismo año, 2027, para garantizar la estabilidad y protección de los usuarios.

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Estrategia comercial y continuidad de la tienda

En un giro importante para los propietarios actuales, Meta ha especificado que se podrán enviar nuevas aplicaciones compatibles con Quest 2 o Quest Pro hasta diciembre de 2027. Aunque después de esa fecha los nuevos títulos en Quest 3, Quest 3S y dispositivos más recientes no estarán disponibles para Quest 2 ni Quest Pro, la tienda permanecerá abierta en estos dispositivos. Los usuarios conservarán el acceso a todo lo que hayan comprado previamente, asegurando la viabilidad de sus bibliotecas digitales actuales. Además, las funcionalidades del SDK de la plataforma, la última versión del SDK de Meta Avatars y la realidad virtual para PC a través de Link seguirán funcionando en Quest 2 y Quest Pro, permitiendo la continuidad de experiencias tanto en modo individual como multijugador.

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Contexto histórico y enfoque en dispositivos actuales

Meta apostó en 2019 por la realidad virtual como una de las principales vías para desarrollar experiencias digitales más inmersivas gracias a las primeras Oculus Quest. Desde entonces, esta estrategia forma parte de su apuesta por construir un ecosistema en el que el hardware y las experiencias sociales están conectadas. A través de su familia de dispositivos Quest, la compañía busca acercar esta tecnología tanto al público general como a los profesionales. Dos años después, lanzó un modelo de gama alta orientado al ámbito profesional, Quest Pro, que incorpora tecnologías como el seguimiento ocular y facial y la transmisión de vídeo en color. Ambos dispositivos desempeñaron un papel importante en la evolución de la plataforma y permitieron a numerosos desarrolladores lanzar sus primeras experiencias de realidad virtual.

Roadmap futuro y transición a nuevos hardware

La transición hacia nuevos modelos se acelera con las Quest 3 y Quest 3S como modelos de referencia para los jugadores. La llegada de las próximas gafas Meta VR, prevista para la próxima primavera, reemplazará progresivamente a las series anteriores. El anuncio de Ana Higuera, redactora en 20bits desde 2021 y especializada en tecnología en 20minutos, confirma que las Quest 2 y Quest Pro dejarán de recibir nuevas funciones en 2027, aunque con soporte extendido. Así, el desarrollo de nuevas funciones para Quest 2 y Quest Pro finaliza con la versión 213, estableciendo un límite claro para la innovación en estos dispositivos mientras Meta enfoca sus recursos en sus líneas de productos más recientes y la próxima generación de hardware.