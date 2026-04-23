Meta anuncia el recorte de 8.000 empleos y una fuerte inversión en Inteligencia Artificial

La empresa matriz de Facebook e Instagram recortará el 10% de su plantilla mientras aumenta significativamente su inversión en IA, buscando mayor eficiencia y productividad.

Meta , la empresa matriz de redes sociales líderes como Facebook e Instagram , ha anunciado una significativa reducción de su fuerza laboral que se llevará a cabo el próximo mes.

Esta decisión implica el recorte de miles de empleos, al mismo tiempo que la compañía intensifica su inversión en proyectos de inteligencia artificial (IA). En un memorando dirigido a sus empleados este jueves, Meta informó su plan de reducir en un 10% su plantilla, lo que se traduce en aproximadamente 8.000 trabajadores. Adicionalmente, la empresa ha decidido no cubrir miles de puestos vacantes que previamente estaban en proceso de contratación.

Esta medida drástica responde, en gran medida, al aumento considerable del gasto de Meta en áreas estratégicas, especialmente en el campo de la IA, donde se proyecta una inversión de 135.000 millones de dólares este año. Esta cifra supera con creces el gasto total en IA de los últimos tres años combinados, según fuentes internas que tuvieron acceso al memorando.

Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta, ya había anticipado públicamente en enero la posibilidad de nuevos recortes de personal a lo largo del año. Zuckerberg destacó la creciente productividad de los empleados que utilizan herramientas de IA, señalando que tareas que antes requerían equipos completos ahora pueden ser completadas por individuos. El CEO de Meta expresó su convicción de que el año 2026 marcará un punto de inflexión, con la IA transformando radicalmente la forma en que trabajamos.

La semana pasada, la agencia Reuters ya había informado sobre la posibilidad de que Meta redujera su plantilla en más de 10.000 empleados. El memorando oficial, confirmado por Bloomberg, detalla la magnitud de los cambios que se avecinan. La decisión de Meta se enmarca en una tendencia más amplia dentro del sector tecnológico, donde varias empresas han anunciado despidos masivos en los últimos meses.

Amazon, por ejemplo, anunció en enero el recorte de 16.000 puestos de trabajo y se anticipan nuevas reducciones en el futuro. El cambio de enfoque de Meta hacia la IA no solo implica una inversión financiera masiva, sino también un cambio en la cultura interna. La empresa ha comenzado a rastrear y registrar las interacciones de sus empleados con los ordenadores de trabajo con el objetivo de entrenar y mejorar sus modelos de IA.

Esta medida, calificada de 'distópica' por algunos empleados, se produce en un contexto de incertidumbre y temor ante los despidos. A pesar de haber realizado dos rondas de despidos menores a principios de año, que afectaron a unos 2.000 trabajadores, la empresa había estado recontratando personal, lo que llevó a que el número total de empleados se mantuviera similar al de antes de los primeros recortes.

Sin embargo, la creciente presión por competir en el campo de la IA y la necesidad de optimizar costos han impulsado esta nueva ola de despidos. La empresa busca ponerse al día con otras compañías que ya han realizado inversiones significativas en esta tecnología. Desde 2022, Meta ha implementado varias rondas de recortes de personal, eliminando decenas de miles de puestos de trabajo.

La empresa se enfrenta a un panorama económico desafiante y a una creciente competencia en el mercado de las redes sociales. La inversión en IA se considera crucial para el futuro de Meta, ya que la empresa busca desarrollar nuevas herramientas y servicios que le permitan mantener su posición de liderazgo en el sector.

La estrategia de Zuckerberg se basa en la idea de que la IA puede aumentar la eficiencia y la productividad de sus empleados, al tiempo que le permite ofrecer productos y servicios más innovadores. Sin embargo, esta estrategia también implica la eliminación de puestos de trabajo y la reestructuración de la empresa.

La decisión de Meta de recortar empleos ha generado preocupación entre sus empleados y ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrentan las grandes tecnológicas en un entorno económico incierto. La empresa se encuentra en una encrucijada, buscando equilibrar la necesidad de invertir en el futuro con la responsabilidad de proteger los empleos de sus trabajadores.

La situación de Meta refleja una tendencia más amplia en el sector tecnológico, donde las empresas están reevaluando sus estrategias y ajustando sus plantillas para adaptarse a un nuevo panorama competitivo





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