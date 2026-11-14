Meta actualiza software para prevenir sobrecalentamiento en gafas inteligentes

Meta lanza parche de seguridad para gafas inteligentes tras reportes de sobrecalentamiento por humedad. Instrucciones de instalación y detalles del mecanismo de apagado automático.

La compañía Meta ha confirmado la implementación de una nueva actualización de software diseñada para mitigar un defecto técnico específico en sus dispositivos de realidad mixta. Este parche se activa cuando el equipo detecta una anomalía en la gestión térmica, asegurando que la temperatura interna se mantenga dentro de parámetros seguros durante el uso prolongado.

Mecanismo de protección térmica

El problema subyacente consistía en que algunas unidades experimentaban un aumento excesivo de calor cuando penetraba una cantidad significativa de humedad o sudor en su interior. Para resolver esta vulnerabilidad operativa, Meta ha introducido una función de seguridad crítica que obliga al dispositivo a apagarse automáticamente. Este protocolo de emergencia funciona de manera similar a los teléfonos móviles modernos, los cuales cortan el suministro eléctrico para proteger sus componentes internos cuando superan umbrales de temperatura peligrosos.

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La empresa especifica que el umbral térmico que desencadena este mecanismo de protección es relativamente bajo. Esta precaución garantiza que el sistema actúe preventivamente antes de que ocurran daños físicos en el hardware o situaciones que puedan afectar negativamente al usuario. La prioridad inmediata es la integridad del dispositivo y la seguridad del usuario final ante condiciones ambientales adversas.

Afectación del hardware y alternativas

Es fundamental destacar que esta corrección de software no afecta a las gafas Ray-Ban Meta, un modelo colaborativo muy popular en el mercado. Tampoco se ven involucradas en esta issue técnica las gafas desarrolladas conjuntamente con la marca de óptica Oakley. Esta distinción es crucial para los propietarios de estos modelos específicos, quienes pueden estar tranquilos respecto a la existencia de este defecto en sus unidades de gama superior.

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No obstante, si un usuario posee el modelo afectado por esta limitación y ha experimentado el problema de sobrecalentamiento, dispone de un canal directo de soporte. En dichos casos, el cliente puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Meta para solicitar un reemplazo de la unidad defectuosa. Este proceso de garantía asegura que los dispositivos que no responden adecuadamente a las nuevas medidas de seguridad sean sustituidos por equipos funcionales.

Proceso de instalación en dispositivos

Para aplicar la corrección a los aparatos vulnerables, los usuarios deben seguir una serie de pasos técnicos mediante la aplicación móvil de Meta AI. En primer lugar, deben abrir la aplicación y localizar el icono que representa las gafas en la esquina superior derecha de la interfaz principal.

Una vez dentro del menú específico, el siguiente paso consiste en seleccionar el modelo exacto de gafas que el usuario posee de entre la lista desplegable disponible. Esta verificación asegura que el parche se descargue en el formato correcto para la arquitectura de firmware correspondiente.

Posteriormente, el usuario debe pulsar el botón "Comprobar" para iniciar la búsqueda de actualizaciones pendientes. Cuando el sistema confirme la disponibilidad de la nueva versión, se presentará la opción de pulsar "Instalar". Alternativamente, los usuarios pueden configurar su cuenta para que las actualizaciones automáticas estén activadas, eliminando la necesidad de realizar esta tarea manualmente en el futuro.