Messi se retira lesionado del Inter Miami en partido ante Philadelphia Union y genera incertidumbre para la Copa del Mundo 2026

Lionel Messi abandonó el campo ante el Philadelphia Union tras sentir una molestia en el muslo izquierdo. La lesión, aún sin diagnóstico definitivo, preocupa a la dirigencia de la Selección, que debe definir su lista para el Mundial 2026 antes del 2 de junio.

A tan solo diecisiete días del arranque oficial de la Copa del Mundo 2026, la ausencia inesperada del astro argentino Lionel Messi en los minutos finales del duelo entre Inter Miami y Philadelphia Union ha encendido las alarmas tanto en el cuerpo técnico de la Selección como en la afición mundial.

El delantero, que había iniciado el partido como titular, jugó sin incidentes hasta el minuto setenta y dos, cuando, en medio de una jugada ofensiva, dejó de participar y, minutos después, solicitó ser sustituido. No se percibió ningún choque contundente ni caída que justificara una lesión visible, pero su gesto de marcharse directamente a los vestuarios, sin pasar por el banco de suplentes, generó una gran inquietud entre los seguidores y analistas.

Según los primeros reportes, la molestia se localizaría en el muslo izquierdo, zona que el jugador habría sentido fatigada tras un encuentro que terminó con empate 4-4 y que se desarrolló en un campo de césped denso y agotador. El entrenador del Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, trató de mitigar la preocupación en la conferencia de prensa posterior al partido, indicando que aún no disponían de un informe médico definitivo.

"Hasta el momento no tenemos diagnóstico claro; lo que percibo es una cuestión de fatiga. El jugador estaba cansado y el terreno de juego era pesado. Ante cualquier duda, lo prudente es no arriesgarlo", declaró Martino mientras los médicos del club iniciaban los primeros exámenes en el vestuario del equipo.

Por su parte, Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, se ve nuevamente ante la delicada tarea de definir la lista definitiva de jugadores que representarán a Argentina en Qatar 2026, plazo que vence el dos de junio. La posible ausencia de Messi, que se perfila como pieza clave del ataque argentino, podría obligar a considerar alternativas tácticas y a replantear la estrategia ofensiva del conjunto sudamericano.

El partido, disputado en el Nu Stadium de Miami el 24 de mayo de 2026, forma parte de la fase regular de la Major League Soccer (MLS) y, aunque no tiene repercusión directa en la clasificación mundialista, sí se ha convertido en un punto de inflexión para los planes de la selección. Si se confirma una lesión que requiera un periodo de reposo prolongado, Messi llegaría al Mundial en el peor momento posible, justo cuando Argentina debe presentar su plantel definitivo y prepararse para su debut frente a Argelia el 16 de junio.

Los medios locales e internacionales ya han comenzado a especular sobre el impacto que tendría una posible baja del "10" en la fase de grupos y en la esperanza de conquista del título mundial. Mientras tanto, los seguidores argentinos siguen pendientes de la información médica que el club revelará en los próximos días, esperanzados en que el ídolo del fútbol mundial pueda superar la molestia y estar disponible para portar la camiseta albiceleste en la mayor cita del deporte





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Messi Copa Del Mundo 2026 Inter Miami Lesión Muscular Selección Argentina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Etapa 15 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Voghera a MilánSigue en directo la etapa 15 del Giro de Italia 2026 entre Voghera y Milán

Read more »

El PNV considera 'irresponsable' que el Gobierno 'siga más allá de 2026'Aitor Esteban ha lanzado esta advertencia en referencia a los 'escándalos judiciales que rodean al Gobierno español' por ser 'absolutamente perjudiciales para la imagen de la política'....

Read more »

El PNV cuestiona la continuidad del Gobierno en 2026 y su agenda judicializadaEl Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha calificado como 'irresponsable' que el Gobierno continúe en el poder más allá de 2026 sin contar con una mayoría parlamentaria y ha criticado la 'agenda judicializada' que, según el PNV, se está llevando a cabo en el país.

Read more »

Record-breaking investment in AI startups in 2026, with fewer companies benefitingInvestment in AI startups reached a record high in the first three months of 2026, with a total of 255,000 million dollars invested, surpassing the total funds raised in the previous year. The start of 2026 marked a new high in AI investment, but the money invested was concentrated in fewer companies. Three major operations closed during the first quarter of the year, which contributed to the high investment in AI. The investment was mainly in fewer companies, with three companies benefiting the most.

Read more »