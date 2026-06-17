Messi iguala récord de goles en Mundiales y establece nuevas marcas de longevidad en el debut de Argentina 2026

Lionel Messi anotó un triplete ante Argelia en su debut en el Mundial 2026, alcanzando los 16 goles históricos e igualando a Miroslav Klose, además de convertirse en el jugador más veterano en marcar un hat-trick y acumular 12 distinciones como Jugador del Partido.

Lionel Messi continúa su andadura en el Mundial de 2026 con una actuación estelar que añade nuevas páginas doradas a la historia del fútbol. El capitán argentino, que cumplirá 39 años el 24 de junio de 2026, firmó un triplete en el debut de Argentina frente a Argelia, victoria que no solo aseguró los tres puntos para la albiceleste, sino que también le permitió alcanzar y compartir el récord histórico de goles en Copas del Mundo: 16 tantos, igualando la marca del alemán Miroslav Klose, que ostentaba el récord en solitario desde Brasil 2014.

Con esta marca, Messi supera a leyendas como Ronaldo Nazário (15 goles), Kylian Mbappé y Gerd Müller (14 cada uno), y se coloca en la cima de la tabla de goleadores mundialistas, un logro que corona una trayectoria de seis participaciones consecutivas desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026. El hat-trick ante Argelia tiene un significado especial no solo por los goles, sino por las marcas de longevidad que estableció.

Messi se convirtió en el jugador más veterano en marcar un triplete en un Mundial, con 38 años y 357 días, superando registros previos. Además, el tiempo transcurrido entre su primer gol en un Mundial (16 de junio de 2006 contra Serbia y Montenegro) y su gol más reciente (16 de junio de 2026 frente a Argelia) es de exactamente 20 años, un récord absoluto en la competición.

Este dato refleja su asombrosa permanencia al más alto nivel, mientras que la mayoría de sus contemporáneos ya se han retirado. Solo el camerunés Roger Milla ostenta un récord de longevidad goleadora superior, al anotar en Estados Unidos 1994 con 42 años y 39 días.

Más allá de los goles, Messi también es el futbolista con más participaciones directas en goles en la historia de los Mundiales: 24, producto de 16 tantos y 8 asistencias, superando los 21 registros de Pelé (12 goles y 9 asistencias). En la clasificación de asistencias, Messi es segundo con 8 pases de gol, solo detrás de Pelé, que tiene 9.

Además, el argentino es el jugador con más goles desde fuera del área en la historia del torneo, con 6, superando el récord de Roberto Rivelino (5). Otro récord que posee es el de más distinciones como Jugador del Partido en Mundiales: con la obtenida en el debut de 2026, suma 12, distribuidas a lo largo de cinco ediciones: Sudáfrica 2010 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1), Qatar 2022 (5) y la actual.

Este galardón, introducido en 2002 y votado por los aficionados desde 2010, confirma su influencia determinante en cada encuentro. La trayectoria de Messi en los Mundiales incluye 27 partidos disputados, y su longevidad competitiva lo sitúa como un icono generacional que sigue batiendo marcas en la competición más importante del fútbol





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Messi Récords Mundial Argentina Hat-Trick

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidosArgentina está lista para comenzar la defensa del título en la Copa Mundial de la FIFA que ganó en Qatar 2022. De nuevo capitaneada por Lionel Messi, la selección albiceleste está en el Grupo J, donde es ampliamente favorita.

Read more »

Argentina vs Argelia: horario del debut del campeón del mundo en el Mundial 2026La expectativa por volver a ver a la Selección Argentina en el Mundial es grande, millones de aficionados están ansiosos por presenciar el debut del vigente campeón.

Read more »

Argentina debuta contra Argelia en el Mundial 2026 con Messi buscando un hito históricoLa Albiceleste, vigente campeona, inicia su participación en el Grupo J ante una Argelia que vuelve tras 12 años. Messi jugará su sexto Mundial. Argentina busca romper una racha de malos debuts y conquistar el primer bicampeonato consecutivo en 60 años.

Read more »

Lionel Messi iguala a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales tras el hat trick a ArgeliaLionel Messi celebra su gol ante Argelia en el Mundial 2026

Read more »