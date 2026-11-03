Mesas Electorales 29 de Noviembre: Requisitos y Excusas Legales para No Asistir

Guía completa sobre la formación de mesas electorales para el 29 de noviembre en España. Descubre los requisitos, sorteo público y excusas válidas para no asistir al colegio electoral.

El Supremo confirma que el ex fiscal general José Marín Olmedo debe pagar 39.000 euros al abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Paralelamente a este evento judicial, la ciudadanía española tiene una cita ineludible con las urnas el próximo domingo 29 de noviembre. Uno de los pasos previos más críticos antes de la celebración electoral es la formación de las mesas electorales, momento en el que surgen dudas frecuentes sobre la selección de ciudadanos y las justificaciones legales para no asistir.

Mecanismo de Selección de Vocales

A las mesas electorales les corresponde presidir la votación, velar por su correcto desarrollo y realizar el recuento de votos. Sus integrantes son designados mediante un sorteo realizado por los ayuntamientos bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. Cada mesa está integrada por un presidente, dos vocales y sus respectivos suplentes. Los consistorios deben realizar este sorteo público entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria electoral.

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En muchas localidades, como el jueves 29 de octubre, el sorteo ya se ha celebrado. Para ser designado, el ciudadano debe estar inscrito en el censo, tener menos de 70 años y saber leer y escribir. El presidente requiere adicionalmente el título de Bachiller o equivalente. Las notificaciones se envían en tres días, y la ausencia de recepción no invalida la asignación.

Excusas Justificadas y Valoración de la Junta

Quienes resulten elegidos deben acudir el día de las elecciones, salvo causas legalmente justificadas. La normativa distingue entre excusas automáticas y aquellas que requieren valoración individual de la Junta Electoral de Zona. Las causas automáticas incluyen tener reconocida una discapacidad, estar de baja médica por incapacidad temporal, o estar embarazada de seis meses o más, así como el padre durante el permiso por nacimiento.

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Existen también circunstancias personales que dependen de la discrecionalidad de la Junta. Estas incluyen padecer enfermedades que dificulten las funciones, ser pensionista de incapacidad permanente total, o tener intervenciones quirúrgicas programadas. También se considera el cambio de residencia a otra comunidad autónoma, haber formado parte de una mesa tres veces en los últimos diez años, o tener obligaciones religiosas inaplazables.

Responsabilidades Familiares y Cuidado de Dependientes

Las responsabilidades familiares constituyen otro grupo de excusas contempladas. La normativa permite la exención por el cuidado de un bebé menor de nueve meses por parte de sus progenitores o adoptantes. Asimismo, se contempla el cuidado directo y continuo de menores de 12 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado que no puedan valerse por sí mismos. Estas situaciones requieren acreditación documental para ser válidas ante las autoridades electorales.

Otros supuestos requieren una evaluación individual rigurosa por parte de la Junta Electoral de la Zona. Este es el caso de los progenitores de menores de 14 años cuando el otro no puede asumir el cuidado durante la jornada. También se consideran los casos donde ambos progenitores o tutores han sido designados para mesas y uno necesita quedar exento para atender a hijos o personas dependientes. La celebración de bodas o eventos familiares inaplazables también puede justificar la ausencia si se demuestra el perjuicio económico por cancelación.