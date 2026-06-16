Mesa del Congreso inclina por inadmitir enmiendas de PP y Junts para convocar elecciones generales

La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, prevé inadmitir las enmiendas de PP y Junts que piden elecciones generales, mientras que la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa asegurará el veto a las iniciativas que buscan instar a Pedro Sánchez a disolver las Cortes.

El PP califica de 'cuestión de confianza de facto' la votación de la moción en el Congreso pidiendo elecciones. La Mesa del Congreso , presidida por Francina Armengol , prevé inadmitir las enmiendas de PP y Junts que piden elecciones generales .

La mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa asegurará el veto a las iniciativas que buscan instar a Pedro Sánchez a disolver las Cortes. Junts intentó sortear el veto incluyendo una fórmula que alude a la prerrogativa del presidente del Gobierno, pero la Mesa considera que es una competencia exclusiva del Ejecutivo. El PP se muestra dispuesto a apoyar la propuesta de Junts y sostiene que, si Sánchez pierde una cuestión de confianza, debe convocar elecciones.

La Mesa del Congreso se inclina por inadmitir las enmiendas de PP y Junts para instar al Gobierno a convocar elecciones generales 'ante la extrema debilidad del Gobierno español'





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