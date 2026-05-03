Merz niega vínculo entre retirada de tropas estadounidenses y sus críticas a la estrategia de EE.UU. en Irán

El canciller alemán Friedrich Merz asegura que la salida de más de 5.000 soldados de EE.UU. de Alemania no está relacionada con sus declaraciones sobre Irán. Merz defiende su postura y reafirma el compromiso de Alemania con la alianza transatlántica, a pesar de las diferencias con Trump.

El canciller alemán Friedrich Merz ha afirmado este domingo que la retirada parcial de más de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania no tiene ninguna relación con sus críticas recientes a la estrategia de Estados Unidos en Irán .

En una entrevista con el programa de Caren Miosga en la cadena ARD, Merz explicó que el despliegue de estas tropas, que había sido ordenado por el expresidente Joe Biden como medida temporal en respuesta a la guerra en Ucrania, ya estaba previsto que concluyera en los próximos seis a doce meses. El político conservador restó importancia a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien había insinuado que la retirada era una respuesta a las críticas de Merz sobre el manejo de la crisis con Irán.

Merz insistió en que su postura sobre la estrategia estadounidense en Oriente Medio sigue siendo válida, argumentando que Washington no ha presentado una hoja de ruta clara para resolver el conflicto con Teherán. Además, reiteró su afirmación de que Irán está humillando a Estados Unidos en las negociaciones de paz, lo que generó una fuerte reacción por parte de Trump, quien lo acusó de no haber colaborado en la guerra contra Irán.

Merz defendió su posición al señalar que Europa no fue consultada antes de que Estados Unidos iniciara acciones militares en la región el pasado 28 de febrero. También mencionó el acuerdo de 2024 entre Biden y su antecesor, Olaf Scholz, sobre el despliegue de misiles de largo alcance en Europa, aunque admitió que actualmente Estados Unidos no tiene suficientes recursos para mantener una presencia militar significativa en el continente.

A pesar de las diferencias con Trump, Merz dejó claro que Alemania seguirá trabajando en la relación transatlántica y en la cooperación con Estados Unidos, a pesar de las opiniones divergentes. El canciller alemán subrayó que, aunque reconoce el derecho de Trump a tener posturas distintas, su compromiso con la alianza con Estados Unidos sigue intacto.

Merz también abordó otros temas de política exterior, como la necesidad de fortalecer la defensa europea frente a las amenazas rusas y la importancia de mantener un diálogo constructivo con Irán, a pesar de las tensiones actuales. En este sentido, destacó que Alemania continuará apoyando los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis, aunque criticó la falta de coordinación entre Estados Unidos y sus aliados europeos en la gestión de conflictos internacionales.

La entrevista con Merz se produjo en el marco de su primer año como canciller, un período en el que ha tenido que lidiar con desafíos tanto internos como externos, incluyendo la gestión de la crisis migratoria, la relación con la Unión Europea y los tensos vínculos con Estados Unidos. A pesar de las críticas, Merz ha mantenido una postura firme en defensa de los intereses alemanes, aunque ha reconocido la necesidad de buscar soluciones consensuadas con sus socios internacionales





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Friedrich Merz EE.UU. Alemania Irán Relaciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump ordena retirar 5.000 soldados de Alemania tras el desafío del canciller MerzPablo R. Suanzes es corresponsal de EL MUNDO en Washington. Llegó en 2024, después de una década en Bruselas escribiendo sobre las instituciones europeas, política del Benelux o la OTAN. En esos años, viajó constantemente por todo el continente, firmando crónicas, reportajes y entrevistas desde más de 35 países diferentes.

Read more »

Tras las amenazas a España, Trump ordena la retirada de 5.000 soldados de AlemaniaLa decisión ocurre después de comentarios críticos del canciller Friedrich Merz sobre el desempeño de EE.UU. en la guerra de Irán

Read more »

EE.UU. anuncia que retirará a 5.000 soldados de Alemania en medio de la disputa pública entre Trump y el canciller Merz por IránEl Departamento de Defensa de Estados Unidos planea retirar a 5.000 soldados de Alemania, en medio de una disputa entre el presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra con Irán.

Read more »

Trump ordena retirar 5.000 soldados de Alemania en plena tensión con MerzLos detalles: El portavoz del Pentágono asegura que Washington prevé 'que la retirada se completará en los próximos seis a doce meses'. La medida adelantada mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar tropas debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán.

Read more »

Trump anuncia retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses de AlemaniaEl presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció la reducción de tropas en Alemania, criticando a los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán. La medida se produce en medio de tensiones con Alemania, cuyo canciller, Friedrich Merz, ha sido crítico con la política exterior de Trump.

Read more »

Trump retira tropas de Alemania tras críticas a su política en IránEl presidente Trump ha anunciado la retirada de 5.000 militares de Alemania en respuesta a las críticas de un líder alemán sobre la estrategia estadounidense en Oriente Medio. La decisión genera división en Alemania, con preocupaciones sobre el impacto económico y la seguridad.

Read more »