Merz excluye a Sánchez de la reunión del núcleo duro europeo previa a la cumbre de la OTAN

El canciller alemán Friedrich Merz ha dejado fuera a Pedro Sánchez de la reunión del E5 en Berlín, que prepara la cumbre de la OTAN en Ankara. Asistirán Reino Unido, Francia, Italia y Polonia, pero no España, debido a la negativa de Sánchez a aumentar el gasto en Defensa al 5%.

Friedrich Merz , canciller de Alemania, ha dejado fuera a Pedro Sánchez de la reunión del núcleo duro europeo que se celebrará la próxima semana en Berlín, con el objetivo de preparar la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio.

A la cita asistirán los líderes de Reino Unido, Francia, Italia y Polonia: Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Donald Tusk, respectivamente. España, a pesar de ser la cuarta economía de la Unión Europea, ha sido excluida, lo que supone un duro revés para la influencia y el perfil europeo que Sánchez ha intentado proyectar desde su llegada a La Moncloa.

Merz justificó la invitación limitada afirmando que se trata de un formato denominado E5, que incluye a los grandes Estados miembros que también forman parte del G7 y del Consejo Europeo, asumiendo un liderazgo coordinado con otros socios y con total transparencia. La exclusión de Sánchez se atribuye principalmente a su negativa a elevar el gasto en Defensa al 5%, un punto de fricción constante con sus socios europeos.

El propio Merz reprochó públicamente a Sánchez esta postura durante una comparecencia conjunta con Donald Trump en Washington. España ya había quedado al margen de una reunión similar en Londres, y tampoco fue incluida en la declaración conjunta del domingo anterior, en la que Londres, París, Roma y Berlín celebraban el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y ofrecían desplegar una misión naval.

La negativa en solitario de Sánchez al aumento del gasto militar, pese a haber suscrito el acuerdo en la cumbre de La Haya de junio de 2025, es el motivo principal del malestar del resto de socios. El canciller alemán también disculpó a Meloni y Tusk, quienes se habían quejado de haber sido excluidos de un encuentro previo con el presidente de Ucrania, asegurando que sus asesores diplomáticos estaban coordinados con Estados Unidos y otros socios europeos, incluyendo Italia y Polonia.

El principal objetivo de la próxima cumbre de la OTAN en Ankara será rebajar la tensión entre los europeos y el presidente estadounidense, que se ha disparado a raíz del conflicto con Irán. Trump ha advertido que pasará cuentas a los aliados que se negaron a implicarse en la guerra o a facilitar el uso de sus bases militares y espacio aéreo, como hizo España.

Las capitales europeas esperan que el alto el fuego permita a Trump pasar página y que la cita de Ankara sirva para reparar la unidad transatlántica deteriorada. Con ese objetivo, reiterarán su compromiso de aumentar el gasto en Defensa, una meta de la que Sánchez ha optado por desvincularse.

Mientras tanto, el presidente español enfrenta una tormenta política por escándalos de corrupción que golpean a su Ejecutivo, al PSOE y a su familia, lo que debilita aún más su posición en el escenario europeo. La exclusión de esta reunión clave evidencia el aislamiento de España en el núcleo duro de la toma de decisiones de la OTAN y la UE, y plantea interrogantes sobre el futuro de la política exterior española en un contexto de tensiones globales y exigencias de mayor compromiso militar





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