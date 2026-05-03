Merz Defiende sus Críticas a la Estrategia de EE.UU. en Irán y Niega Vínculo con la Retirada de Tropas de Alemania

El canciller alemán Friedrich Merz reafirmó su postura crítica hacia la política estadounidense en Irán, desvinculándola de la decisión de Washington de retirar parcialmente sus tropas de Alemania. Subrayó la importancia de la consulta previa y defendió el derecho de Alemania a expresar su opinión sobre asuntos de política exterior.

El canciller alemán Friedrich Merz defendió enérgicamente sus recientes críticas a la estrategia de Estados Unidos en Irán durante una entrevista concedida este domingo al programa de Caren Miosga en la cadena pública ARD, coincidiendo con la proximidad de su primer año como jefe de gobierno alemán, el próximo 6 de julio.

Merz enfatizó que el anuncio de la retirada parcial de tropas estadounidenses de Alemania no guarda relación alguna con sus diferencias con el presidente estadounidense Donald Trump en relación al conflicto en Oriente Medio. Restó importancia a la medida, calificándola de no ser completamente novedosa y sugiriendo que podría estar siendo exagerada.

Explicó que el contingente de más de 5.000 soldados que se retirarán en los próximos seis a doce meses fue desplegado temporalmente por el expresidente Joe Biden a raíz de la guerra en Ucrania, y que su retirada ya se había estado considerando desde hace tiempo. La postura firme de Merz se produce después de que Trump amenazara con retirar aún más tropas de Alemania tras las declaraciones del canciller alemán sobre la falta de una estrategia coherente por parte de Washington en su conflicto con Irán, acusando al régimen de Teherán de humillar a la nación estadounidense durante las negociaciones de paz.

El Pentágono confirmó la retirada de 5.000 soldados el viernes, mientras que Trump elevó la amenaza el sábado, advirtiendo que podrían ser muchos más. Merz reiteró su convicción de que Irán ha estado efectivamente humillando a Estados Unidos, defendiendo su derecho a expresar esta opinión. Subrayó la importancia de la consulta previa en conflictos de esta magnitud, recordando que Estados Unidos no consultó a Europa antes de iniciar la guerra con Irán el pasado 28 de febrero.

En este sentido, Merz afirmó haber transmitido claramente a Trump la necesidad de involucrar a sus aliados europeos en la planificación y ejecución de estrategias de política exterior. Además, el canciller alemán confirmó que el despliegue de misiles de crucero Tomahawk estadounidenses en Alemania, acordado previamente por Biden con su predecesor Olaf Scholz en respuesta a la amenaza rusa, ha sido pospuesto indefinidamente.

Justificó esta decisión argumentando que Estados Unidos actualmente no dispone de suficientes misiles para satisfacer sus propias necesidades, aunque no descartó la posibilidad de un despliegue futuro. A pesar de las diferencias de opinión con Trump, Merz reafirmó la importancia de la alianza transatlántica, asegurando que Estados Unidos sigue siendo el socio más importante para Alemania dentro de la OTAN.

La entrevista abordó también otros temas de actualidad internacional, como la situación en Ucrania y las tensiones geopolíticas en diversas regiones del mundo. La firmeza de Merz en la defensa de sus críticas a la política estadounidense en Irán ha generado un debate considerable tanto a nivel nacional como internacional.

Algunos analistas consideran que su postura podría tensar aún más las relaciones entre Alemania y Estados Unidos, mientras que otros la ven como una muestra de independencia y liderazgo por parte del canciller alemán. La decisión de Trump de retirar tropas de Alemania, aunque justificada por la falta de apoyo de Merz a su estrategia en Irán, también ha sido objeto de críticas, ya que algunos expertos advierten que podría debilitar la seguridad europea y la capacidad de respuesta de la OTAN ante posibles amenazas.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la alianza transatlántica y la necesidad de una mayor coordinación entre Estados Unidos y Europa en materia de política exterior y seguridad. En otros acontecimientos, la Milken Institute Global Conference 2026 se inaugurará mañana en Beverly Hills, con la participación de KFSHA.

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