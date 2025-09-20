Merz busca fortalecer la cooperación con Sánchez y Feijóo para impulsar la agenda europea

El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para discutir la cooperación en temas europeos clave, incluyendo el acuerdo de Mercosur, el mercado energético y la defensa. Merz busca una alianza sólida para afrontar desafíos globales.

Yo también conozco Cullera. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se esforzó en mostrarse empático durante su importante encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz . Este último, confesó que sus mejores recuerdos de infancia se vinculan a las vacaciones playeras en Cullera, una localidad valenciana. Merz consiguió involucrar tanto al presidente del Gobierno como al líder de la oposición en su ambicioso plan europeo.

Este plan se centra en la eficacia de la alianza entre su fuerza política, el Partido Popular Europeo (PPE), con socialistas y liberales en el Parlamento Europeo. El objetivo es fortalecer esta alianza en un contexto de particular debilidad frente a potencias como EEUU, Rusia y China, además de abordar el considerable retraso en la implementación del informe de Mario Draghi. 'Tiene que funcionar', afirmó el canciller al presidente. Según fuentes cercanas a EL MUNDO, Merz solicitó una reunión a solas con Sánchez en Moncloa, aprovechando su mutuo dominio del inglés. La duración de 45 minutos superó todas las expectativas, especialmente considerando que Merz no había incluido a Sánchez en sus reuniones selectivas con líderes europeos hasta ahora, a diferencia de figuras como el polaco Donald Tusk. Además, el encuentro se produce en un contexto en el que Sánchez presenta al PPE como una fuerza política cercana a la ultraderecha.\Merz, conocedor del tacticismo de Sánchez a través de su correligionario Alberto Núñez Feijóo, pudo observarlo directamente en la última cumbre de la OTAN. No obstante, considera crucial para la Unión Europea la cooperación entre ambos gobiernos. Por su parte, Sánchez no puede permitirse un enfrentamiento constante con un líder europeo de la talla de Merz, quien es un importante contribuyente a los fondos europeos. El canciller alemán busca que Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión y miembro de su partido, logre impulsar las directivas que promueven el mercado interior, fomentan la competitividad, fortalecen la defensa y reducen la burocracia. Para esto, necesita que Sánchez, como principal líder socialista europeo en activo, influya en que la alianza con las otras dos fuerzas políticas más europeístas respalde estos planes. Sánchez, en la rueda de prensa posterior, transmitió su apoyo a la importancia de esta coalición de fuerzas, en contraste con la polarización existente en España, y su intención de sumarse a la estrategia de Merz. La cancillería alemana, según fuentes de EL MUNDO, comunicó previamente a Moncloa que el canciller alemán, inusualmente, deseaba reunirse con Feijóo antes de abandonar Madrid, independientemente de su encuentro con Sánchez.\Merz, antiguo eurodiputado, también requiere del apoyo del PP español para la estabilidad y buen funcionamiento del grupo parlamentario del PPE, y ha cultivado una buena relación con Feijóo desde su encuentro en Rotterdam en 2022. En aquel entonces, Merz predijo que Feijóo sería presidente del Gobierno antes que él, una predicción que no se cumplió en 2023. El canciller alemán, un pragmático que anteriormente presidió el fondo de inversión BlackRock en su país, enfocó su reunión con Sánchez en áreas de cooperación. Estas áreas incluyen el impulso a Francia e Italia para que acepten el acuerdo de Mercosur, considerado estratégico para la economía alemana y para la UE. También se discutió la promoción de un mercado europeo energético, con un enfoque en el transporte de hidrógeno y la necesidad de que Francia acepte interconexiones con España. En lo que respecta a las diferencias, ambos líderes evitaron en la medida de lo posible el choque en temas como el catalán, Israel, el gasto militar y los fondos de la UE, priorizando los puntos de acuerdo. Merz dejó claro que España deberá alcanzar el 3,5% de su Producto Interior Bruto en defensa o justificar el cumplimiento de todas las capacidades requeridas, pero optó por no centrar la cena de trabajo en este asunto. Con Feijóo, se abordó la adaptación de la Agenda Verde a la realidad industrial europea, un tema que los separa de Sánchez. Un punto en común que lograron fue el reconocimiento del canciller como una figura poderosa y, en palabras de ambos, “agradable”





