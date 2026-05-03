Meryl Streep repasa su carrera: de El cazador a El diablo viste de Prada 2, pasando por Mamma Mia!

La legendaria actriz Meryl Streep, ganadora de tres Oscar, reflexiona sobre cinco décadas de carrera en una entrevista para Vanity Fair. Desde sus inicios junto a Robert De Niro en El cazador hasta su regreso como Miranda Priestly en El diablo viste de Prada 2, Streep comparte anécdotas íntimas y reveladoras sobre sus películas más icónicas, incluyendo Memorias de África, La muerte os sienta tan bien y Mamma Mia!.

Ya puedes cortarla, gracias, dice Meryl Streep entre risas después de volver a ver el primero de varios clips de sus cinco décadas de carrera para la Scene Selection de Vanity Fair.

Puede que se sienta incómoda viendo su trabajo, pero la ganadora de tres Oscar está encantada de contar historias entre bastidores, desde su papel junto a Robert De Niro y su entonces novio John Cazale en la epopeya sobre Vietnam de 1978 El cazador hasta su última película, El diablo viste de Prada 2. Veinte años después de los acontecimientos de la película original de 2006, en un panorama mediático en el que todo el mundo está desestabilizado, la autoridad de Miranda Priestly, la editora jefe de la revista Runway que interpreta Streep, está un poco en entredicho, dice la actriz de 76 años.

¿Quién se hace cargo de esta película? No es Miranda, está claro. Quien toma el mando es Emily Blunt, dice Streep. Así que sentí que podía relajarme un poco más con mis amigos.

Además, soy mayor y probablemente ya no me importa tanto como antes. Streep (o Mimi, como la llaman sus nietos) recuerda un momento especialmente íntimo en Memorias de África (1985) junto a Robert Redford, en el que tuvo que aprender a lavar el pelo a una mujer. ¿No era el hombre más divino del mundo? , se pregunta Streep en voz alta.

No es una escena de sexo, es una escena de amor, explica a VF sobre la icónica sesión de champú. No quería que acabara esa escena, me sentía tan bien. Las cosas fueron menos joviales en el plató de La muerte os sienta tan bien, la comedia de body horror de 1992 –recientemente adaptada a un musical de Broadway–, protagonizada por Streep y Goldie Hawn como enemigas obsesionadas con la imagen. Goldie siempre llegaba tarde al plató, recuerda Streep.

Pero era tan adorable... La mejor risa de América... Yo siempre llego a tiempo y molesto. Los frecuentes retrasos de Hawn provocaron tensiones.

Tuve problemas con ella, pero la quería. La quiero, se corrige Streep. Es una de mis amigas y a lo largo de los años nos hemos reído un poco de esa película porque a la gente le encanta. Yo pensaba que era un documental sobre Beverly Hills.

¿Y en cuanto a Mamma Mia! , que sigue siendo la película más taquillera de Streep hasta la fecha? Hacía un tiempo horrible. Íbamos a trabajar y abríamos la puerta de los grandes estudios Pinewood y allí estaba Grecia.

Y sol. Y chicas en bañador. Era ridículo. Era pura fantasía, recuerda Streep con una cálida carcajada.

Excepto por la elección del vestuario de su personaje: Yo llevaba un mono. ¿En qué estaba pensando?





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