Merrell lanza colección invierno con tecnología BOA y colaboraciones exclusivas

Merrell presenta su nueva línea de invierno que fusiona rendimiento técnico con diseño urbano. Conoce las novedades en calzado trail y ediciones limitadas con Harris Tweed.

La marca Merrell ha presentado su innovadora colección para la temporada de invierno, diseñada para satisfacer las necesidades de los entusiastas del aire libre y los seguidores de las tendencias urbanas. Esta nueva propuesta abarca desde el trail running de alta exigencia hasta el senderismo todoterreno, integrando un diseño exclusivo en su línea lifestyle.

La llegada de las fiestas y el frío convierte el entorno exterior en el escenario ideal para reconectar con la naturaleza y superar metas personales sin renunciar al estilo. La marca fusiona la innovación técnica, la tracción contrastada y un diseño contemporáneo para inspirar tanto a corredores de montaña como a amantes del senderismo y las modas urbanas.

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Tecnología BOA y suelas Vibram para máximo agarre

El calzado de la nueva colección incorpora el sistema de ajuste micrométrico BOA Fit System, que permite un calce rápido, preciso y personalizado sobre la marcha, incluso utilizando guantes en condiciones meteorológicas adversas. Esta tecnología asegura un control total del pie dentro de la bota.

Además, las suelas Vibram garantizan un agarre firme en terrenos húmedos o rocosos, manteniendo una estética dinámica idónea para el día a día. El clásico de Merrell ofrece una amortiguación renovada para mayor reactividad y control, permitiendo devorar kilómetros con protección contra impactos y tracción agresiva.

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Colaboraciones artesanales con Harris Tweed

Para aquellos que buscan un regalo único donde la tradición textil y la moda técnica convergen, Merrell propone dos colaboraciones destacadas. La icónica silueta de zueco outdoor se viste con la legendaria lana británica Harris Tweed, aunando calidez, elegancia atemporal y la comodidad ergonómica de la marca.

Esta edición limitada combina la máxima tecnología impermeable con una paleta cromática sofisticada y funcional para mujeres activas. La reinterpretación en colaboración con la firma británica de moda activa femenina destaca por su diseño artesanal y su enfoque en la funcionalidad sin sacrificar la estética.

Disponibilidad y acceso al mercado

La selección de regalos de invierno de Merrell ya se encuentra disponible en puntos de venta especializados y tiendas seleccionadas. Los consumidores pueden adquirir estos productos que combinan rendimiento técnico y diseño exclusivo en las ubicaciones autorizadas por la marca.

Esta oferta se dirige tanto a deportistas que necesitan equipamiento de alto rendimiento como a compradores que valoran la calidad artesanal y las ediciones limitadas de marcas reconocidas en el sector outdoor y urbano.