Merlin's Data Center Investments Reflect in Results, with Increased Revenue and Profitability

Merlin, a leading provider of data center solutions, has seen the positive impact of its data center investments in its financial results. The company's data center business generated 13.8 million euros in revenue in the first quarter of 2026, contributing to the overall growth of its businesses. The data center investments have led to increased revenue and profitability, with the company reporting a 3.9% increase in operational profit and a 11.4% increase in ebitda compared to the same period last year.

La apuesta de Merlin por los centros de datos empieza a tener reflejo ya en su cuenta de resultado, con la entrada en operación de los primeros activos.

Los ingresos de la Socimi en los tres primeros meses del año aumentaron un 11,2%, hasta los 153,4 millones de euros, con una evolución favorable de todos sus negocios y con unas rentas de 13,8 millones procedente de su negocio de data center (en el primer trimestre de 2025 no ingresó nada por este negocio). De enero a marzo de 2026 el beneficio operativo de la compañía alcanzó los 87,4 millones, un 3,9% más, mientras que el beneficio bruto de explotación (ebitda) se situó en los 113,6 millones, un 11,4% más comparado con el mismo periodo de 2025.

El resultado neto contable de la Socimi se redujo un 8,6%, hasta los 77 millones de euros





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