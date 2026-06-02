La acción de Merlin Properties se acerca a su zona de máximos históricos en 15,43 euros, impulsada por el respaldo de J.P. Morgan y la próxima presentación de resultados.

Merlin Properties se acerca de nuevo a su zona de máximos históricos en 15,43 euros, impulsada por el respaldo de J.P. Morgan y la próxima presentación de resultados.

J.P. Morgan ha incluido a Merlin en su lista de 'Catalizadores Positivos', mejorando su precio objetivo a 19,00 euros por acción y manteniendo su recomendación de sobreponderar. El valor mantiene una estructura técnica fuertemente alcista desde abril de 2025, con apoyos constantes en su directriz y medias móviles clave.

Un incremento en el volumen de negociación y el soporte de la media móvil de 50 sesiones refuerzan la tendencia, con probabilidades crecientes de superar los 15,43 euros y entrar en subida libre. La incertidumbre reina entre los inversores ante los mensajes cruzados sobre el conflicto entre Washington y Teherán.

Por un lado, un informe nocturno reveló el cese de los contactos indirectos por parte de Irán; por el otro, el presidente Donald Trump rebajó la tensión al asegurar que el diálogo sigue activo y que confía en la zona de mínimos intradía de ayer. Observando los valores que componen el índice, destacamos el comportamiento de las acciones de Merlin Properties, que han estado marcando una secuencia de mínimos y de máximos relativos crecientes desde abril de 2025.

Esta secuencia se inició en los mínimos del pasado mes, cerca de la zona de los 8,34 euros por acción. Al movimiento pronto se unieron el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, como son las de corto, medio y largo plazo, que han estado dirigiendo la tendencia alcista.

Con un aspecto técnico envidiable, Merlin Properties registró unos máximos de todos los tiempos justo en la jornada del pasado 17 de abril de este ejercicio, en la zona de los 15,43 euros. Esta será la zona que tomaremos como referencia técnica puesto que, durante las últimas dos sesiones, ha vuelto a ser probada su resistencia y soporte. El aumento significativo del volumen de contratación ha permitido a los alcistas volver a acercarse a la zona de máximos históricos.

Por debajo, y como hecho relevante que está permitiendo también a los alcistas recomponerse, tenemos a la media móvil de 50 sesiones, que está sosteniendo el precio. Este soporte dinámico ha permitido detener el deterioro experimentado en las dos últimas sesiones y poder abrir hoy con un pequeño hueco alcista, aunque todavía tendremos que ver si este hueco es de continuidad o no. Con este escenario técnico encima de la mesa, existen grandes probabilidades de que los títulos de Merlin Properties logren alcanzar y superar la barrera que suponen los 15,43 euros por acción, en cuyo caso el valor, ya que superará máximos históricos y entrará en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Dentro de una tendencia alcista principal, donde el valor ha neutralizado los excesos de compra anteriores mediante un movimiento correctivo menor, se puede considerar una posible estrategia compradora para acercarse al valor en el lado de las compras. Para poder acometer algún tipo de estrategia compradora que permita acercarnos al valor en el lado de las compras, deberemos esperar a que Merlin Properties logre establecer un primer objetivo cerca de la zona de los 15,91 euros por acción, que es la anchura del último movimiento lateralizado.

En este caso, y si entramos en la ruptura técnica de su resistencia y barrera horizontal más inmediata, deberemos establecer un objetivo que pase por no perder la zona de los 15,13 euros en base cierres. De esta manera conseguiremos controlar eficazmente el riesgo de la operación





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