Merlin Properties resiste ventas de BlackRock y recupera impulsos en bolsa

La socimi española mantiene su cotización pese a la posición a corto de BlackRock, reforzada por el fuerte crecimiento de ingresos de su inquilino principal en centros de datos.

Merlin Properties Socimi ha logrado recuperar la totalidad de las pérdidas iniciales registradas tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, demostrando una notable resiliencia frente a la volatilidad del sector tecnológico. La acción ha experimentado un rebote del 4,4% en las cinco últimas sesiones, contrarrestando la caída del 3,67% que se produjo el miércoles de la semana anterior. Aunque el valor cedió un 1% en la sesión del día anterior tras cuatro días consecutivos de alzas, la cotización ha logrado restablecer el nivel perdido.

Sin embargo, el repunte observado no ha sido suficiente para sacar a la acción de los números rojos en el año 2026, donde aún acumula una pérdida del 5,2%. El mercado continúa expectante ante la aprobación del real decreto sobre centros de datos, una normativa que podría entrar en vigor antes de los comicios estadounidenses y que añade incertidumbre regulatoria al negocio clave de la compañía.

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La sombra de BlackRock en la cotización

Uno de los principales detonantes de la tensión reciente fue la revelación de que BlackRock Financial Management ha establecido una posición corta del 0,51% del capital de Merlin Properties. Este dato, confirmado por los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, destaca porque no se registraban ventas a corto significativas en el valor desde 2021. La presencia de esta estrategia de cobertura por parte del gigante de gestión de activos ha generado un análisis detallado sobre la confianza institucional en el modelo de negocio actual.

Resultados y el peso de su mayor inquilino

La situación operativa de Merlin Properties está intrínsecamente ligada al desempeño de Datacom, su mayor inquilino en el sector de centros de datos. Tras una caída del 40% de la empresa estadounidense en un mes, Datacom ha experimentado un gran rebote tras la publicación de sus propios resultados. Esta mejora ha impactado directamente en la socimi española, disparando los ingresos de su segmento de centros de datos en un 168% y provocando una leve mejora en las previsiones financieras para 2026.

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La dependencia de Merlin respecto a Datacom ha sido un punto de debate entre los analistas, dado que el grupo estadounidense representa aproximadamente el 80% de los ingresos de la socimi en este sector. No obstante, los analistas de Jefferies señalan que la compañía tiene la intención de limitar la exposición a un único inquilino por debajo del 20% en el futuro, buscando una mayor diversificación de su cartera de clientes para reducir el riesgo concentrado.

Análisis financiero y recomendaciones del mercado

A pesar de las dudas regulatorias y la presión de las posiciones a corto, la opinión general entre los analistas sigue siendo mayoritariamente optimista. Las firmas creen que Merlin Properties tiene por delante un significativo potencial alcista que, en los momentos actuales, se sitúa alrededor del 40%, apuntando a un precio objetivo de 16,5 euros. Esta confianza se refleja en la distribución de recomendaciones, con un 84% de votos a compra, un 12% que sugiere mantener y solo un 4% que recomienda vender.

Operaciones de tesorería y perspectivas de crecimiento

El grupo ha consolidado su posición financiera mediante el cierre de una financiación de 3.750 millones de euros. Esta operación le permitirá amortizar anticipadamente préstamos y bonos con vencimiento en los dos próximos años, aportando la potencia de fuego necesaria para acelerar su ambicioso plan de crecimiento en centros de datos. La estructura de la deuda, dividida en dos tramos con vencimiento en abril de 2032, ha sido bien acogida por el mercado.

Renta 4 destaca que, aunque el coste de la deuda aumentará previsiblemente respecto al 2,71% de media registrado en el primer semestre de 2026, este efecto está acotado por el bajo apalancamiento de la empresa. La firma considera que el incremento en los costes financieros está compensado por la alta rentabilidad esperada de los centros de datos, manteniendo su recomendación de compra con un precio objetivo de 17,6 euros por acción.