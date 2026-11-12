Merlin Properties eleva su beneficio neto un 14,8% en los primeros nueve meses de 2026

La socimi liderada por Ismael Clemente reporta 669,7 millones de euros de beneficio neto y sube su previsión operativa a 0,58 euros por acción gracias al impulso de los centros de datos.

Merlin Properties ha presentado sus resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, registrando un aumento significativo en su rentabilidad. El grupo inmobiliario confirmó que su beneficio neto creció un 14,8% hasta alcanzar los 669,7 millones de euros durante este periodo. Esta cifra refleja la sólida ejecución estratégica de la compañía en un contexto de mercado complejo.

Motor principal de facturación y datos

La división de centros de datos se ha consolidado como el principal impulsor del crecimiento financiero de Merlin Properties en lo que va de año. Las rentas brutas generadas por esta unidad operativa han pasado de los 19,1 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025 a los 46,5 millones de euros en el mismo periodo de 2026. Este salto cuantitativo ha permitido que la compañía revise al alza sus expectativas para el ejercicio completo.

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El éxito en este segmento se debe a la alta demanda de capacidad tecnológica y a la rápida ocupación de los nuevos activos desarrollados. Merlin ha informado de que el Plan MEGA cuenta actualmente con 160 megavatios (MW) de capacidad tecnológica alquilada. Además, mantiene en negociaciones avanzadas otros 206 MW y tiene reservados 68 MW adicionales, lo que garantiza un flujo de ingresos futuro muy sólido para la socimi.

Revisión de beneficios y proyecciones

Ante el buen desempeño operativo, Merlin Properties ha decidido ajustar sus previsiones hacia arriba. La compañía ha elevado su estimación de beneficio operativo para el conjunto del año 2026 hasta los 0,58 euros por acción. Este nuevo dato representa tres céntimos más que la estimación publicada en julio, lo que sugiere una mejora en la valoración por dividendo y en la percepción del mercado sobre la salud financiera del grupo.

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El presidente de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha comunicado esta actualización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los ingresos totales de Merlin aumentaron un 12,9%, situándose en 466,2 millones de euros. Paralelamente, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 346,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5% respecto al periodo anterior.

Desarrollo del Plan MEGA y activos

La Fase I del Plan MEGA, que abarca 64 MW distribuidos entre Madrid-Getafe, Barcelona y Bilbao-Arasur, se encuentra totalmente equipada y alquilada. Merlin Properties estima que este activo generará 67 millones de euros en rentas brutas en 2026 y 97 millones de euros en 2027. Esta trayectoria confirma la viabilidad económica de los grandes proyectos de infraestructura digital.

La Fase II, con una capacidad de 254 MW, está superando holgadamente las previsiones internas de comercialización. El activo Bilbao-Arasur 02, con 48 MW, se entregará íntegramente alquilado el próximo mes de diciembre. En la Fase III, con 386 MW de capacidad, la socimi ha incorporado nuevos desarrollos como Zaragoza-MAGA (96 MW) y Zaragoza-WIND (144 MW), además de proyectos en Lisboa y Navalmoral de la Mata.

Retrasos administrativos y cartera futura

No obstante, la expansión ha encontrado obstáculos operativos específicos. Por retrasos administrativos en las infraestructuras eléctricas, 162 MW de los activos Bilbao-Arasur 04-05 y la repotenciación del edificio 01 han sido trasladados a la cartera de proyectos futuros. Este ajuste reduce la capacidad inmediata disponible y podría retrasar los ingresos previstos inicialmente para estos módulos específicos.

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A pesar de estos contratiempos en la división de centros de datos, el resto del negocio inmobiliario mantiene niveles de ocupación saludables. La ocupación general cerró septiembre en el 93,7%, y el grupo prevé terminar el año por encima del 94%. La división de oficinas aportó 221,9 millones de euros en rentas brutas con una ocupación del 97,2%, mientras que la división logística generó 64 millones de euros con un 95,7% de ocupación.