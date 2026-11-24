Merlin destina 863 millones de euros a un plan de contingencia para sortear el decreto del Gobierno español que exige condiciones casi imposibles a los centros de datos. La medida incluye recursos legales y una denuncia ante la Unión Europea.

La empresa de infraestructuras tecnológicas Merlin ha anunciado un ambicioso plan de contingencia para mitigar el impacto del reciente decreto gubernamental sobre los centros de datos en España. Esta iniciativa financiera requiere una inversión adicional de 863 millones de euros y busca adaptar los proyectos existentes a unas normativas que la industria considera insostenibles. La medida incluye la preparación de un recurso contencioso administrativo y una denuncia formal ante las instituciones de la Unión Europea. Este movimiento marca un punto de inflexión en la relación entre el sector privado y el Ejecutivo español.

Reserva de capacidad para la gigafactoría de IA

Como parte fundamental de esta estrategia de protección, Merlin ha decidido reservar 20 megavatios (MW) de capacidad en su centro de datos de Tres Cantos, ubicado en Madrid. Esta porción específica de energía está destinada exclusivamente a la candidatura española para albergar una gigafactoría de inteligencia artificial de la Unión Europea. La ubicación en Tres Cantos se ha consolidado como la favorita frente a otras propuestas, gracias a su potencia mínima disponible de aproximadamente 45 MW. Este recurso asegura que el proyecto español pueda cumplir con los requisitos de energía necesarios para competir contra otras naciones europeas.

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La reserva se sumará a la sede principal que Merlin ya opera en Móra la Nova, provincia de Tarragona. Mientras que el centro de Madrid-Tres Cantos ofrece una solución inmediata con potencia de entre 15 y 20 MW para la sede administrativa, la inversión en Tarragona será significativamente superior. Esto se debe a que la instalación en Cataluña se está construyendo desde cero, lo que conlleva costes de desarrollo iniciales más altos. En contraste, la estrategia en Madrid apuesta por el alquiler de un centro que ya se encuentra en fase de construcción avanzada, optimizando tiempos y recursos operativos a corto plazo.

El conflicto con el decreto gubernamental

El detonante principal de este plan de contingencia es la posición de enfrentamiento de Merlin y otros actores del sector contra el decreto del Gobierno español. Según explican fuentes del mercado, la normativa vigente plantea exigencias técnicas y operativas que la industria califica como casi imposibles de cumplir en la práctica. Esta situación equivale, en términos funcionales, a una prohibición encubierta para el sector de los centros de datos, una restricción que no se aplica a la gigafactoría de inteligencia artificial. La exención otorgada a la gigafactoría ha sido objeto de debate, ya que permite un camino diferenciado para la infraestructura de IA frente a los centros de datos tradicionales.

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Ante esta situación, SpainDC, la patronal que representa a las promotoras de centros de datos, prevé interponer este mismo periodo un recurso contencioso administrativo. La demanda se dirigirá contra el Tribunal Supremo para solicitar la suspensión cautelar del decreto. La industria argumenta que las nuevas reglas distorsionan la competitividad y crean barreras artificiales. La denuncia ante la Unión Europea complementa esta acción legal nacional, buscando apoyo institucional europeo para cuestionar la proporcionalidad de las medidas estatales.

Impacto en el proyecto consorciado

El proyecto español de la gigafactoría se estructura como un consorcio público-privado, lo que añade complejidad a la gestión del riesgo. El Gobierno español, a través de la entidad SETT, es el mayor accionista con una participación del 47,99%. Esta estructura de propiedad significa que el éxito o fracaso del proyecto tiene implicaciones directas para la inversión pública y la estrategia tecnológica nacional. Merlin continúa avanzando en las obras del centro de Madrid-Tres Cantos, manteniendo su compromiso con los plazos establecidos. La empresa ha indicado en sus últimos resultados que las inversiones clave están orientadas a la puesta en marcha durante el primer trimestre de 2027.

La decisión de Merlin de reservar 20 MW es estratégica para asegurar la viabilidad de la candidatura española frente a competidores como Alemania, Italia, Portugal y Grecia. El país enfrenta la difícil tarea de atraer tres grandes gigafactorías europeas en un contexto de alta competencia internacional. La capacidad de Merlin para proporcionar una solución rápida y escalable en Tres Cantos fortalece la posición de Madrid como un hub tecnológico relevante. Sin embargo, la incertidumbre jurídica generada por el decreto sigue siendo un obstáculo mayor que la empresa está combatiendo activamente con su plan de contingencia.