Mercedes pilotos 'encontronazo' en pista, profesores manifestan por mejoras laborales, Biden clave en investigación Zapatero, Trump amenaza a Irán y detienen en Bilbao

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Todo en una prueba en que el británico ha tenido sus más y sus menos con su compañero de equipo. En la que, lógicamente, salió peor parado que el Norfolk.

Antonelli pudo salvar el podio pero la pelea con George le costó el segundo puesto frente a un Norris que se aprovechó de la situación. En varias intervenciones por radio. El italiano se ha ido también una segunda vez por la hierba que ha estado a punto de costarle un accidente. Era cuestión de tiempo que los pilotos de Mercedes, ambos candidatos al título, tuvieran algún 'encontronazo' en pista.

La 'sprint' deha sido el primer gran escenario en el que se ha visto una pequeña debilidad que podrían aprovechar los perseguidores de La ultraderecha marcha en Madrid y exige la dimisión de Pedro Sánchez: 'La prioridad nacional es expulsarle del poder'. La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021. Profesores recorren Valencia en su tercera manifestación por las mejoras laborales: 'Somos los peor pagados de España'.

Una agenda paralizada y una nueva amenaza de ataque: Trump vuelve a apuntar a Irán, que avisa con redoblar sus fuerzas. Detienen a cuatro personas acusadas de desobediencia en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla





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