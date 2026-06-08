Mercedes Montero renuncia a su escaño en el Congreso para liderar la oposición en Andalucía

La diputada del PSOE, Mercedes Montero, ha anunciado su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados para liderar la oposición en Andalucía. Montero ha criticado a Juanma Moreno, candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, por no ser un partido acostumbrado al diálogo sino al rodillo de la mayoría absoluta.

La diputada del PSOE , Mercedes Montero , ha anunciado su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados para liderar la oposición en Andalucía .

Montero, que logró su escaño en las elecciones generales de 2023, ha dicho que presentó su renuncia el pasado viernes para recoger su acta como diputada del Parlamento de Andalucía. Según Montero, su decisión se debe a la necesidad de tener una oposición seria y exigente en la región, y ha criticado a Juanma Moreno, candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, por no ser un partido acostumbrado al diálogo sino al rodillo de la mayoría absoluta.

Montero también ha descartado dar su apoyo a quienes están privatizando la sanidad pública y hacen que el bolsillo del ciudadano cuente para la educación. Además, ha recordado que siempre el partido ganador de las elecciones se ha puesto en contacto con el resto de los grupos para llegar a un acuerdo





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