Mercedes González niega en el Senado cualquier conspiración con Leire Díez contra la UCO y reitera su apoyo al teniente coronel Balas

La directora de la Guardia Civil comparece ante el Senado para defenderse de las acusaciones sobre su relación con Leire Díez, negando involvement en cualquier operación contra la UCO y afirmando que siempre apoyó el trabajo del teniente coronel Antonio Balas, clave en investigaciones sensibles como el caso Gürtel y el del fiscal general.

La directora de la Guardia Civil , Mercedes González , compareció en el Senado para abordar las acusaciones sobre su presunta colaboración con Leire Díez , una mujer investigada por intentar obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al Gobierno.

González negó rotundamente cualquier involvement en una conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, enfatizando con las palabras "nunca jamás" que nunca participó en maniobras para entorpecer el trabajo de dicha unidad. Explicó que su contacto con Leire Díez se limitó a dos encuentros breves después de su nombramiento como directora, cuando Díez se ofreció para conseguir un puesto en el cuerpo, algo que no se concretó.

Un tercer encuentro, mencionado en informes de la UCO, no lo recordó claramente, pero no lo descartó. En la última reunión, Díez sacó el tema del comandante Rubén Villalba, separado del servicio por estar imputado, y González terminó la reunión abruptamente.

Además, afirmó que no volvió a ver a Díez después de ese momento. González también se quejó de la "bola mediática" y del "ruido ensordecedor" generado en torno a este caso, pero admitió que no había sido más transparente antes porque no quiso añadir más ruido.

Recordó que, cuando se hicieron públicos audios en los que Díez expresaba su deseo de ver "muerto" al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO, ella se reunió con los altos mandos para reiterar su apoyo a la unidad y a Balas, cuyo trabajo ha sido clave en casos como el del fiscal general y el de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La comparecencia fue dura por parte del PP, cuyo portavoz, Luis Santamaría, la tachó de "comandante cloaca" y la acusó de mentir sobre el número de reuniones con Díez, insistiendo en que los informes de la UCO las sitúan en tres.

Santamaría aprovechó para vincular estos hechos con supuestas "purgas" en la Guardia Civil durante el Ministerio de Jorge Fernández Díaz, recordando el caso del inspector Manuel Morocho, que investigó la corrupción de Gürtel. González, por su parte, hizo una reflexión sobre la democracia, preguntándose cómo se denominan las operaciones en democracias donde se aparta a policías que investigan delitos, en clara alusión a las挂fish Investigations.

La comparecencia dejó claro que la directora de la Guardia Civil mantiene su versión de no haber conspirado, pero las acusaciones del PP y la sombra de los informes de la UCO siguen generando tensión política





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