Mercedes González, directora de la Guardia Civil, comparece en el Senado

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en el Senado para declarar sobre sus reuniones con Leire Díez, una exmilitante socialista investigada por su presunta implicación en una trama destinada a obstaculizar actuaciones judiciales y policiales que afectaban al Partido Socialista y al Gobierno.

La directora de la Guardia Civil , Mercedes González , compareció en el Senado para declarar sobre sus reuniones con Leire Díez , una exmilitante socialista investigada por su presunta implicación en una trama destinada a obstaculizar actuaciones judiciales y policiales que afectaban al Partido Socialista y al Gobierno.

González negó su participación en 'ninguna trama influencia en Leire Díez ni con ningún otra persona' y también negó haber tenido encuentros con la 'fontanera' en su despacho. El secretario general del PP, Miguel Tellado, consideró que González es 'indigna del cargo que ocupa' y que 'no puede seguir al frente de la Guardia Civil'.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendió a González asegurando que ninguna 'decisión' ni 'actuación' salió de los encuentros mantenidos entre la directora y la 'fontanera'. La fontanera del PSOE le pidió a González que el comandante Rubén Villalba, imputado por el caso Koldo, pudiera retornar a su puesto de trabajo.

El caso Koldo es un escándalo que involucra a varios miembros del Partido Socialista y del Gobierno, y ha generado una gran controversia en España





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