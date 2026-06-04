Mercedes González confirma reuniones con Leire Díez, pero niega participación en operaciones contra la Guardia Civil

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido que ha tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por participar en una trama para desacreditar causas judiciales contra el partido, pero ha asegurado que ‘jamás’ ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco ‘ha interferido en ninguna investigación’.

Opinión - 'Si no hay moción, pues dimisión', por Esther Palomera Mercedes González asegura que ‘jamás’ ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado , ni tampoco ‘ha interferido en ninguna investigación’La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González , ha reconocido este jueves que ha tenido varias reuniones con Leire Díez , la exmilitante del PSOE investigada por participar en una trama para desacreditar causas judiciales contra el partido, aunque ha asegurado que ‘jamás’ ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado , ni tampoco ‘ha interferido en ninguna investigación’.

Opinión - 'Si no hay moción, pues dimisión', por Esther Palomera Mercedes González asegura que ‘jamás’ ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco ‘ha interferido en ninguna investigación’La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que ha tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE investigada por participar en una trama para desacreditar causas judiciales contra el partido, aunque ha asegurado que ‘jamás’ ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco ‘ha interferido en ninguna investigación’





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