Mercedes F1: Toto Wolff aconseja a los pilotos que sepan cómo empujar

Toto Wolff, director deportivo de Mercedes, ha hablado en una conferencia de prensa después de un reciente enfrentamiento en la temporada de Fórmula 1. Wolff aconseja a los pilotos que sepcan cómo empujar y nosen cómo ayudar el uno al otro en lugar de empujarse demasiado. Wolff además aconseja a los pilotos que sepcan cómo se ven y presenten, y que no se aferren demasiado a los demás. Además Wolff habla sobre la situación actual de Max Verstappen y su temporada.

El último enfrentamiento de Mercedes F1 entre Lewis Hamilton y Valtteri Bottas fue traumático después de que ambos pilotos se tomen un empujón violentamente en la sprint.

Tras la reunión con Toto Wolff, ambos pilotos se preguntan cómo manejar el resto de la temporada. Wolff sugiere que no importa cómo se presenten, lo importante es dejar suficiente espacio y no empujar demasiado. Wolff aconseja a los pilotos que sepan cómo empujar y que ayuden el uno al otro en lugar de empujarse demasiado. La conferencia de prensa de Wolff y la temporada de Verstappen en este momento





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Mercedes F1 Toto Wolff Porque Empujar Enfoques En FPM

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