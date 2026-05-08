Mercedes domina el Mundial de F1: Antonelli lidera frente a Russell en una rivalidad intensa

Mercedes mantiene su dominio en el Mundial de Fórmula 1 con Kimi Antonelli liderando la clasificación, seguido de cerca por George Russell. La rivalidad interna entre ambos pilotos se intensifica, con advertencias de Juan Pablo Montoya sobre la importancia del próximo GP de Canadá. A pesar de la competencia, Russell elogia el talento de Antonelli, prometiendo una temporada emocionante.

Mercedes no tiene intención de ceder terreno en el Mundial de Fórmula 1 . Tras cuatro carreras, el equipo alemán sigue dominando la categoría con Kimi Antonelli liderando la clasificación general.

Sin embargo, su compañero de equipo, George Russell, no se queda atrás y mantiene una presión constante sobre el italiano. Aunque inicialmente se esperaba que Russell fuese el principal candidato al título este año, Antonelli ha sorprendido con un rendimiento excepcional, logrando tres victorias consecutivas y cuatro podios en las primeras cuatro carreras. La competencia interna entre ambos pilotos promete ser intensa pero respetuosa, mientras luchan por el campeonato mundial.

En cuanto a la rivalidad entre los dos pilotos de Mercedes, el expiloto de F1 Juan Pablo Montoya ha advertido a Russell sobre el peligro que representa Antonelli si no logra la victoria en el próximo Gran Premio de Canadá. Montoya, en declaraciones a 'Sky Sports F1', señaló que Kimi está consciente de la fortaleza de George en ese circuito y que una victoria allí le daría una ventaja psicológica significativa.

'Kimi sabe que George es realmente fuerte en Canadá y, en su mente, sabe que necesita vencerle. Si puede ganarle allí, lo tendrá mentalmente cubierto y eso es algo muy importante', advirtió Montoya. A pesar de la rivalidad, Russell ha elogiado a su compañero tras su victoria en el GP de Miami, reconociendo que atraviesa un momento complicado.

'Él es un piloto fantástico y ha sido excepcionalmente rápido desde el primer día. Ha ganado todos los campeonatos desde joven', comentó Russell, destacando el talento de Antonelli. La temporada promete ser emocionante, con ambos pilotos de Mercedes en la lucha por el título y una batalla interna que podría definir el futuro del equipo





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