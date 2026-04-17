Mercedes-Benz EQS: Autonomía de récord para redefinir la movilidad eléctrica

El nuevo Mercedes-Benz EQS establece un nuevo estándar en el mercado de vehículos eléctricos de lujo, acercándose a los 1.000 kilómetros de autonomía gracias a una batería optimizada y una aerodinámica revolucionaria. Con tecnología de 800 voltios y carga ultrarrápida, la marca alemana consolida su liderazgo en la transición hacia la movilidad sostenible.

Mercedes-Benz ha vuelto a marcar un hito en la industria automotriz, presentando una actualización de su berlina de lujo totalmente eléctrica, el Mercedes-Benz EQS, que redefine los límites de la autonomía. Este vehículo de producción en serie se acerca a la impresionante cifra de 1.000 kilómetros, consolidando el liderazgo de la marca alemana en la vanguardia de la movilidad eléctrica . Cinco años después de su lanzamiento inicial, el EQS se renueva para ofrecer una experiencia de conducción más allá de las expectativas, estableciendo un nuevo referente al alcanzar hasta 926 kilómetros de autonomía en ciclo combinado WLTP.

Este logro se sustenta en una meticulosa optimización de la aerodinámica, con un coeficiente de resistencia al avance de tan solo 0,20 Cx, un valor excepcional que minimiza el consumo energético. La autonomía extendida del nuevo Mercedes-Benz EQS 450+ supone un incremento del 16% respecto a su predecesor, el EQS 450+ Edition, que ofrecía hasta 799 kilómetros. Esta mejora significativa se debe, en gran parte, a la incorporación de una nueva batería de iones de litio con una capacidad útil de 122 kWh, superior a los 118 kWh de la versión anterior.

Más allá del aumento de capacidad, la clave reside en una química de celda optimizada que maximiza la eficiencia y permite al vehículo rozar la barrera psicológica de los 1.000 km de alcance. Esta potente batería alimenta un único motor eléctrico de 408 CV, que transmite la potencia al eje posterior, proporcionando una dinámica de conducción ágil y una tracción trasera refinada. Las dimensiones del Mercedes EQS, con sus 5,22 metros de longitud, 1,93 de anchura y 1,51 de altura, garantizan un espacio interior generoso y una presencia imponente en la carretera.

Con esta autonomía sin precedentes, el nuevo Mercedes-Benz EQS 450+ elimina la ansiedad por la carga y abre la puerta a viajes de larga distancia sin interrupciones. Mercedes-Benz estima que, con un consumo medio que oscila entre 15,4 y 19,3 kWh/100 km, la energía disponible es suficiente para cubrir trayectos emblemáticos como el que une Múnich y París, o para viajar de Zúrich a Hamburgo sin necesidad de detenerse a recargar. En el contexto español, esto se traduce en la posibilidad de realizar trayectos como el de Madrid a Barcelona, o incluso de Madrid a Cádiz, sin preocuparse por encontrar un punto de carga.

La arquitectura eléctrica de 800 voltios del nuevo EQS es fundamental para esta eficiencia, pero también para la velocidad de recarga. En caso de necesitar una parada, el vehículo soporta una potencia de carga máxima de hasta 350 kW, permitiendo recuperar hasta 320 kilómetros de autonomía en tan solo 10 minutos con un cargador ultrarrápido compatible. La experiencia de usuario se complementa con el innovador MBUX Hyperscreen, que integra tres pantallas bajo una única superficie de cristal continua de 55 pulgadas, y el nuevo Sistema Operativo Mercedes Benz (MB. OS).

Este sistema, impulsado por inteligencia artificial y potentes chips conectados a la nube de Mercedes, mantiene el software actualizado mediante actualizaciones inalámbricas (OTA) y controla de forma integral todas las funciones del vehículo, incluyendo el avanzado sistema multimedia. La comodidad en las plazas traseras del nuevo Mercedes EQS ha sido objeto de una especial atención, ofreciendo un nivel de lujo acorde con la tradición de la marca. Otra innovación destacada es la incorporación del sistema de dirección por cable, que redefine la sensación al volante y posiciona a Mercedes-Benz como el primer fabricante alemán en implementar esta tecnología de guiado por cable en un vehículo de producción en serie.

Las plazas traseras se benefician de dos pantallas de 13,1 pulgadas, que amplían las opciones de entretenimiento y conectividad. Si bien Mercedes-Benz aún no ha comunicado el precio oficial del nuevo EQS 450+, se estima que rondará los 130.000 euros, aproximadamente 10.000 euros más que la versión anterior. A diferencia de su predecesor, el nuevo EQS 450+ recibe un impulso de potencia, contando con un motor eléctrico de 408 CV, unos 50 CV más que la versión anterior.

La gama del nuevo EQS se completa con otras tres versiones: el EQS 400, con 367 CV y una autonomía de 817 kilómetros, y la versión tope de gama, el EQS 580 4Matic, con 585 CV, tracción total y una autonomía de 876 kilómetros, cuyo precio superará los 140.000 euros. Con estas innovaciones, Mercedes-Benz no solo ofrece un vehículo eléctrico de lujo, sino una declaración de intenciones sobre el futuro de la movilidad personal, priorizando la autonomía, la eficiencia y una experiencia de usuario incomparable.





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