Mercamadrid opera con normalidad tras tensiones policiales en huelga general

Merkamadrid registró ventas reducidas el 11 de noviembre tras cargas policiales contra piquetes sindicales. Los sindicatos denunciaron brutalidad y detenciones, mientras la actividad logística continuaba bajo alerta.

La plataforma Mercamadrid inició su jornada laboral el día 11 de noviembre con una aparente normalidad operativa, aunque este comienzo estuvo marcado por graves incidentes de seguridad durante las primeras horas de la madrugada. La huelga general convocada para esa fecha generó tensiones significativas al inicio del día, provocando enfrentamientos entre agentes de policía y miembros de los piquetes informativos que se habían concentrado en las instalaciones.

Tensiones iniciales y denuncia policial

A las cuatro de la madrugada comenzaron los disturbios más intensos, donde los sindicatos acusaron a la fuerza pública de utilizar gas pimichina contra los trabajadores y realizar cargas injustificadas. Paloma López, representante de CCOO Madrid, calificó explícitamente la actuación de los agentes como desproporcionada y sin justificación legal adecuada. Esta situación resultó en que trece personas fueran atendidas por el servicio Samur-Protección Civil debido a contusiones y golpes sufridos durante los choques.

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El incidente crítico ocurrió específicamente a las una y veinticinco de la madrugada en el acceso principal a las instalaciones. Durante este episodio, uno de los participantes en el piquete fue arrestado como presunto autor de una agresión a un agente. El sindicato interpondrá una demanda penal formal contra los responsables de las cargas policiales, exigiendo responsabilidades por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza letal.

Impacto en la actividad comercial

A pesar de la violencia inicial, hacia las seis y treinta horas el ambiente en Mercamadrid había cambiado drásticamente y parecía tranquilo. Sin embargo, esta calma no se tradujo en una actividad comercial plena, ya que las ventas registraron una disminución notable respecto a días normales. Los vendedores y transportistas reconocieron que la jornada fue un poco más floja en términos de facturación debido al clima de incertidumbre generado.

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Luis, un trabajador presente en la nave de pescados, confirmó que el movimiento de camiones y palés siguió adelante como en cualquier otro día estándar. No obstante, admitió que la percepción de seguridad afectó directamente la afluencia de compradores potenciales. La sensación general era que, aunque la maquinaria logística funcionaba, el miedo prevalecía sobre la rutina habitual de negocios.

Miedo entre los compradores y abastecimiento

María José, operaria en la nave de frutas que llegó alrededor de las tres de la mañana, observó personalmente cómo el temor paralizaba parte del mercado. Declaró que estaba llegando menos gente de lo habitual y que existía un claro sentimiento de miedo entre los clientes potenciales ante la posibilidad de que la huelga interrumpiera finalmente el suministro. Este recelo llevó a algunos compradores a anticipar sus compras el martes anterior, buscando asegurar stock antes de que ocurrieran bloqueos mayores.

La tensión inicial ha dado paso actualmente a un flujo constante de transporte y personal, dando vida a la plataforma de distribución como un día normal. Aun así, la sombra de los incidentes matutinos persiste en la memoria de los presentes. Algunos trabajadores, como Adolfo, manifestaron incluso desconocer que se estuviera celebrando una huelga general debido a la intensidad del trabajo logístico continuo bajo la lluvia y con las luces encendidas.

Posición sindical y próximos pasos

Los sindicatos mantienen una postura firme frente a los incidentes ocurridos. UGT afirmó públicamente que continuarán luchando sin retroceder ni dar un solo paso atrás en sus reivindicaciones. La organización ha avisado que no tolerará represalias y seguirá presionando para garantizar condiciones laborales dignas y salarios adecuados, elementos centrales de esta primera huelga general en catorce años en España.

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El Ayuntamiento de la capital había identificado Mercamadrid como un punto crítico estratégico para garantizar el abastecimiento de productos frescos en la región. La intervención policial y la posterior normalización operativa han sido objeto de escrutinio público. Las acciones legales anunciadas por los sindicatos podrían definir el marco de relación entre las autoridades locales y los representantes obreros en futuras convocatorias de protesta social.