Mercados reaccionan con optimismo al alto el fuego entre Irán y Estados Unidos: El petróleo cae y la bolsa sube

Tras dos semanas de alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos, los mercados europeos y asiáticos reaccionan con entusiasmo. Las bolsas se disparan, el petróleo cae y el euro se fortalece frente al dólar. Sin embargo, los expertos piden cautela y advierten sobre la volatilidad futura, mientras los inversores se mantienen atentos a la evolución del conflicto y a la normalización de los flujos de energía.

Alivio generalizado en los mercados europeos tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas en la guerra entre Irán y Estados Unidos , un conflicto que había generado gran volatilidad en las últimas semanas. La noticia, recibida con entusiasmo por los inversores, ha provocado una reacción inmediata y favorable en las principales plazas financieras, impulsando significativamente los índices bursátiles y modificando el comportamiento de otros activos clave.

El acuerdo, facilitado por la mediación de Pakistán, ha sido interpretado como un primer paso hacia la desescalada de la tensión, evitando el escenario más catastrófico que contemplaban los mercados ante la posibilidad de una intensificación de los ataques. El compromiso de Irán de garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro mundial de petróleo y gas, ha sido fundamental para generar este clima de optimismo. El anuncio se produjo justo antes de que expirara el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, lo que ha contribuido a aumentar la sensación de alivio entre los inversores, temerosos de una escalada del conflicto que podría haber tenido graves consecuencias económicas.\La euforia inicial en los mercados se ha traducido en fuertes ganancias en las bolsas europeas y asiáticas. El Euro Stoxx 50 registró un incremento del 5,5%, mientras que el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano experimentaron subidas superiores al 5% y 6% respectivamente. En Wall Street, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 también mostraron avances significativos, con alzas del 2,5% y 3% respectivamente. Sin embargo, a pesar de estas notables subidas, los expertos han instado a la cautela, subrayando la importancia de evaluar la sostenibilidad del alto el fuego y su posible transformación en una paz duradera. Muchos analistas advierten sobre la posibilidad de episodios de volatilidad en el futuro, debido a la incertidumbre inherente a este tipo de situaciones y a la posibilidad de que se produzcan giros inesperados en las negociaciones. Se considera crucial verificar la normalización de los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz para confirmar la estabilidad del mercado, un factor clave para mantener la confianza de los inversores. La reacción del mercado del petróleo ha sido aún más pronunciada, con una caída de los futuros del crudo Brent y WTI que supera el 13% y el 15% respectivamente, reflejando el impacto de la disminución de la preocupación por el suministro energético.\En el ámbito de las divisas y los bonos, también se observaron movimientos significativos. El dólar estadounidense se debilitó frente al euro, debido a las expectativas de posibles recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal a finales de año, en un escenario de menor conflicto. Los bonos del Tesoro estadounidense, por su parte, experimentaron un aumento de valor, impulsado por la aversión al riesgo y la búsqueda de activos refugio. La rentabilidad de los bonos a 10 años cayó a su nivel más bajo desde marzo, mientras que la del bono a 2 años también disminuyó. El oro, tradicionalmente considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, registró un aumento del 2%, alcanzando los 4.800 dólares la onza. La plata también experimentó un avance considerable, superando los 76 dólares la onza. Los inversores ahora se centran en la estabilidad del paso seguro por el estrecho de Ormuz y en las futuras acciones de la Reserva Federal. Las previsiones de los mercados indican una mayor probabilidad de recortes de tipos de interés, lo que podría tener un impacto significativo en la economía global. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, confirmó que el paso seguro por la vía marítima se realizará en coordinación con las fuerzas armadas iraníes, considerando las limitaciones técnicas





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