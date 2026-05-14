Mercados mundiales: Ibex 35 sube, bolsas europeas en verde, petróleo y oro en movimiento

El Ibex 35 sube un 0,72% en la apertura de la sesión de este jueves, después de haber cortado en la víspera su racha de cuatro sesiones consecutivas en negativo. Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en verde, con el Dax alemán, el Cac francés, el FTSE 100 británico y el FTSE Mib italiano en terreno positivo. Los futuros de Wall Street anticipan una apertura al alza en la bolsa de Nueva York, con ganancias del 0,25% al 0,5%. El petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 0,91% y el West Intermediate Texas, el crudo estadounidense, cae un 1,22%. Los inversores siguen atentos al viaje de Donald Trump en China y a la reunión que afronta junto a su homólogo en el país. El presidente de EEUU ha presionado a Taiwán para que asuma un papel más activo en la guerra en Irán. Un papel que desde Washington espera que se extienda para cooperar. El euro acumula tres sesiones de correcciones y amenaza con perder la zona de los 1,17 dólares verdes. El oro pelea por reconquistar la zona de los 4.700 dólares que ha perdido a la espera de más datos macro importantes como las ventas minoristas en EE. UU. El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, ha perdido su soporte de corto plazo y ahora se la jugará ante el soporte de los 78.660 dólares.

El Ibex 35 sube un 0,72%, hasta los 17.782,58 puntos, en la apertura de la sesión de este jueves. Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en verde.

El Dax alemán sube un 1,16%; el Cac francés, un 0,69%; el FTSE 100 británico, un 0,26% y el FTSE Mib italiano, un 0,73%. Los futuros de Wall Street anticipan una apertura al alza en la bolsa de Nueva York. Las ganancias van del 0,25% al 0,5%. El petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 0,91%, hasta los 104,76 dólares por barril.

El West Intermediate Texas, el crudo estadounidense, cae un 1,22%, hasta los 99,79 dólares por barril. Los inversores siguen atentos al viaje de Donald Trump en China y a la reunión que afronta junto a su homólogo en el país. El presidente de EEUU ha presionado a Taiwán para que asuma un papel más activo en la guerra en Irán. Un papel que desde Washington espera que se extienda para cooperar.

El euro acumula tres sesiones de correcciones y amenaza con perder la zona de los 1,17 dólares verdes. El oro pelea por reconquistar la zona de los 4.700 dólares que ha perdido a la espera de más datos macro importantes como las ventas minoristas en EE. UU. El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, ha perdido su soporte de corto plazo y ahora se la jugará ante el soporte de los 78.660 dólares





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