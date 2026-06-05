Mercados en espera: Brent bajo 95 dólares y bolsa a la sombra del informe de empleo de EE. UU. y la tensión israelí‑hebroní

Los principales índices bursátiles fluctúan sin rumbo definido mientras el Brent cae bajo los 95 dólares. Los inversores esperan el informe de empleo de EE. UU. y siguen de cerca la escalada de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, que aumenta la volatilidad global.

El viernes los mercados internacionales se encontraron inmersos en una clara fase de espera, con los principales índices de renta variable fluctuando entre tonalidades rojas y verdes sin una dirección definida.

El precio del crudo Brent, que había estado rondando la barrera de los 95 dólares por barril, descendió bajo ese umbral, registrando una caída del 0,8 %. Esta corrección se produjo en medio de la incertidumbre generada por la expectativa del próximo informe de empleo de Estados Unidos, programado para las 14:30 hora local, que los analistas esperan muestre una desaceleración en la creación de puestos.

El consenso del mercado sitúa la adición de entre 80.000 y 93.000 nuevos empleos, frente a los 115.000 registrados el mes anterior, lo que podría reflejar una moderación del ritmo de contratación y, a su vez, influir en la política monetaria de la Reserva Federal. En Europa, el Ibex 35 mostró una ligera recuperación, subiendo un 0,3 % y superando los 18.300 puntos, mientras que los índices de Londres y París también lucharon por mantener avances modestos, sin lograr superar el 0,2 % de incremento.

En contraste, el DAX alemán mostró una ligera contracción, perdiendo alrededor de 0,1 % y situándose en 15.627 puntos. Esta divergencia entre los mercados españoles y alemanes refleja la cautela general de los inversores, que prefieren mantener posiciones prudentes ante la falta de claridad sobre los datos macroeconómicos venideros. Paralelamente, el conflicto armado entre Israel y Hezbolá añadió una capa adicional de volatilidad a los mercados financieros.

Los recientes ataques en la frontera del sur del Líbano dejaron víctimas mortales en ambos lados, a pesar de los intentos de alto el fuego. La escalada de violencia alimentó la percepción de riesgo geopolítico, lo que impulsó la demanda de activos refugio y presionó a la baja los precios de materias primas sensibles a la estabilidad regional.

En conjunto, la combinación de incertidumbre sobre el mercado laboral estadounidense y la tensión en el Oriente Medio ha llevado a los operadores a adoptar una postura de "esperar y ver", retrasando decisiones de inversión significativas hasta contar con datos más claros. En el sector energético, el crudo Brent se estabilizó por debajo de los 95 dólares, una zona psicológica que había sido vigilada de cerca por traders y analistas.

La caída del 0,8 % se dio en respuesta a la combinación de la menor demanda esperada en EE. UU. tras el informe de empleo y la cautela de los compradores ante la posible intensificación del conflicto en el Levante. Los precios del petróleo siguen siendo sensibles a los desarrollos geopolíticos, por lo que cualquier escalada adicional podría revertir rápidamente la tendencia a la baja.

En conclusión, los mercados globales viven una jornada de pausa estratégica, equilibrando la vigilancia de indicadores macroeconómicos clave con la evaluación de riesgos geopolíticos. Los inversores mantienen posiciones flexibles, anticipando que los resultados del informe de empleo estadounidense y la evolución de la confrontación entre Israel y Hezbolá serán determinantes para la dirección de los principales índices y los precios de las materias primas en los próximos días





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