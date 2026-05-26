Mercados de petróleo en alerta tras alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Los mercados de petróleo se mantienen en alerta tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Aunque las acciones estadounidenses están rozando máximos históricos y los futuros del petróleo se han alejado de los US$ 100 por barril, algunos analistas advierten que un precio de la gasolina a US$ 5 sigue siendo un peligro real para este verano boreal.

Los mercados de petróleo se mantienen en alerta tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán . Aunque las acciones estadounidenses están rozando máximos históricos y los futuros del petróleo se han alejado de los US$ 100 por barril, algunos analistas advierten que un precio de la gasolina a US$ 5 sigue siendo un peligro real para este verano boreal.

El mercado exige pruebas de que el estrecho de Ormuz se está reabriendo realmente, idealmente sin peajes ni tasas que incrementen el ya elevado precio del petróleo. Algunos actores importantes del Golfo se muestran escépticos sobre la posibilidad de recuperar los niveles de flujo previos a la guerra en el estrecho de Ormuz.

El CEO de ADNOC, Sultan Al Jaber, declaró que, incluso si el conflicto terminara de inmediato, se necesitarían al menos cuatro meses para recuperar tan solo el 80 % del flujo que existía antes del conflicto a través del estrecho. La incertidumbre sobre si el alto el fuego se mantendrá y la posibilidad de que los futuros del crudo Brent vuelvan a alcanzar los US$ 120 o incluso los US$ 130 por barril, hacen que los precios de la gasolina en Estados Unidos se acerquen al máximo histórico de US$ 5,02 por galón alcanzado en junio de 2022





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