El proveedor Familia Martínez presenta una boloñesa de Mercadona a 3 euros por 400 gramos que se prepara en tres minutos. Conoce la composición y las inversiones de la compañía.

La cadena de supermercados Mercadona ha incorporado a su catálogo un nuevo preparado de carne boloñesa diseñado para reducir drásticamente el tiempo de cocina en el hogar. Este producto, comercializado bajo la marca Cinco Tenedores del proveedor Familia Martínez, se presenta en bandejas de 400 gramos con un precio unitario de tres euros. La propuesta busca atender a clientes que buscan opciones rápidas para platos tradicionales como pastas, lasañas o canelones.

Tecnología que cocina en tres minutos exactos

El principal atractivo de esta nueva boloñesa es su velocidad de preparación, la cual requiere únicamente tres minutos en la sartén para transformarse en una salsa lista para el consumo. Según los datos oficiales de Familia Martínez, al introducir el preparado en la cacerola, la mezcla evoluciona rápidamente hasta alcanzar la consistencia y temperatura adecuadas. Este proceso representa un ahorro de tiempo considerable para las familias que optan por estas recetas habituales en su dieta semanal.

Also read El Gobierno aprueba cinco millones más para aliviar el repunte migratorio en El Hierro

Composición y origen industrial del producto

La formulación técnica de este alimento se compone específicamente de un 60% de salsa de tomate y un 40% de carne tipo burget meat. La elaboración se realiza íntegramente en la fábrica de Cinco Tenedores, una planta industrial que pertenece al grupo Familia Martínez. Esta compañía valenciana lleva años abasteciendo a Mercadona con una amplia gama de productos cárnicos y platos listos para comer, consolidando su posición como un eslabón clave en la cadena de suministro del supermercado.

Inversiones estratégicas y expansión de capacidad

La introducción de este producto se enmarca dentro de una estrategia de crecimiento ambiciosa liderada por el presidente Eduardo Martínez. En el pasado mes, Familia Martínez anunció una inversión de 95 millones de euros programada hasta el año 2030 para reforzar su capacidad operativa. Esta financiación se suma a los 150 millones de euros del plan 2025-2026, actualmente en ejecución, los cuales han permitido la construcción de una nueva planta de asados en Buñol y su centro logístico en Torrent.

Advertisement

Resultados financieros y evolución de las líneas

El grupo integrador, que incluye Embutidos Martínez, Platos Tradicionales y La Pila Food, cerró el ejercicio fiscal de 2025 con una facturación de 533 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 11% respecto al año anterior y se acompaña de la elaboración de más de 97 millones de kilos de producto, un dato que supone un 5% más que en 2024. La expansión física incluye la incorporación escalonada de cuatro líneas de producción adicionales entre 2027 y 2030 para completar un total de seis, elevando así la capacidad de producción de asados y gratinados en la planta actual.

La dirección de la compañía ha reconocido el esfuerzo de sus equipos de I+D, Procesos y Producción, destacando su talento para convertir ideas innovadoras en realidades tangibles. Este enfoque tecnológico y logístico permite a Familia Martínez mantener su liderazgo en el suministro de platos preparados, ofreciendo soluciones prácticas como la boloñesa de tres minutos que optimizan la vida doméstica de los consumidores finales.