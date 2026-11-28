Mercadona abre su nuevo formato Tienda 9 en Dos Hermanas, Sevilla. La cadena valenciana detalla la reorganización operativa y su plan de expansión nacional con 3.700 millones de euros.

Mercadona ha dado un paso significativo en su estrategia de modernización al inaugurar un nuevo modelo de supermercado en Dos Hermanas, Sevilla. Este establecimiento, ubicado en la calle Albéniz, representa la puesta en marcha del formato conocido como Tienda 9, que busca transformar la experiencia de compra y la eficiencia operativa de la cadena valenciana.

Reorganización integral del espacio comercial

La principal novedad de este nuevo formato es la reorganización integral de la sala de ventas, la cual supera los 1.000 metros cuadrados de superficie. Esta expansión física permite ofrecer un mayor espacio dedicado a los productos frescos, un sector clave para el consumidor actual. Además, la tienda incorpora una zona de descanso equipada con mesas y sillas, atendiendo a la tendencia de los supermercados como puntos de encuentro social y no solo de abastecimiento.

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La capacidad del aparcamiento ha sido optimizada para atender a la demanda de la zona, disponiendo de un espacio para 150 vehículos. Esta infraestructura complementa la mejora en la experiencia de compra, facilitando el acceso y la comodidad para los clientes que utilizan el establecimiento en Dos Hermanas como punto de referencia en la provincia de Sevilla.

El Obrador Central y la eficiencia operativa

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, un elemento distintivo del nuevo modelo. Esta zona集中 las áreas de preparación de productos frescos que se realizaban anteriormente de forma dispersa. Al centralizar estas operaciones, Mercadona busca reducir los desplazamientos del personal interno a la hora de reponer estanterías.

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Esta estructura permite una mejor coordinación del equipo de trabajo y una mayor fluidez en las operaciones diarias. Los nuevos establecimientos de Tienda 9 han pasado de distribuirse por negocios individuales a estar organizados por procesos, lo que incrementa la productividad y reduce los tiempos de espera para el servicio al cliente. La cadena valenciana asegura que esta evolución técnica mejora significativamente la calidad del servicio entregado.

Inversión estratégica hasta 2033

La apertura de esta tienda en Dos Hermanas es el primer hito de una transformación más amplia que la cadena prevé ejecutar entre 2026 y 2033. El plan incluye una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación nacional del formato de tienda. Se trata de una actualización técnica que reemplaza al modelo anterior, conocido como Tienda 8.

Para la construcción de este supermercado en la calle Albéniz han participado 48 proveedores de obra, demostrando la complejidad logística y la colaboración industrial requerida para este nuevo estándar. Mercadona, la cadena valenciana responsable del proyecto, informa que este avance marcará el ritmo de la renovación de su red de supermercados en las próximas décadas, asegurando la competitividad del sector retail en España.