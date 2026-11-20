Mercadona abre nuevas tiendas en Alovera y Santa Úrsula. La cadena invierte casi 10 millones en el modelo Tienda 9, optimizando espacios y sostenibilidad bajo el liderazgo de Juan Roig.

La cadena de distribución valenciana presidida por Juan Roig ha anunciado que abre el próximo lunes 23 de noviembre dos nuevas ' Tienda 9', su nuevo modelo de supermercado, en las localidades de Alovera (Guadalajara) y Santa Úrsula (Tenerife). Este lanzamiento forma parte de una estrategia de modernización que prevé emplear 3.700 millones para actualizar su red de tiendas durante los próximos siete años.

Inversión y Apertura en Guadalajara

En el caso de Guadalajara, el nuevo establecimiento de Mercadona se ubica en la Avenida Víctimas del Terrorismo, 15 y supone el cierre de la tienda de la Avenida de la Diputación, 29, que ya no cumple los estándares requeridos por la compañía. Ha invertido más de 5,3 millones de euros en el nuevo supermercado de Alovera, en cuya construcción han participado 40 proveedores, que han dado empleo a 200 personas.

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Con 1.793 metros cuadrados de sala de ventas, la nueva tienda ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta mejoras en la experiencia de compra. La nueva tienda de Alovera incluye una zona de descanso para los clientes compuesta por 59 sillas y 12 mesas.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 106 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cinco de ellas para vehículos eléctricos. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

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Renovación del Modelo en Santa Úrsula

En paralelo, Mercadona reabrirá el próximo lunes su supermercado en Santa Úrsula ubicado en Camino Antiguo Calvario, 45, tras adaptarlo al nuevo modelo de 'Tienda 9'. La reforma, en la que han participado 27 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros.

Entre sus principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 40 personas, está la reorganización integral del espacio. El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas, y dispone de un aparcamiento de 74 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, 3 de ellas para vehículos eléctricos.

Eficiencia Operativa y Sostenibilidad

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento. De la reorganización integral del espacio nace el 'Obrador Central', la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura. Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

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Innovación y Plan de Transformación Futuro

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado. En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas 'Aerofoil' que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda.

La evolución hacia este nuevo formato se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación. Concretamente, se trata de una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como 'Tienda 8', que permite hacer que el acto de compra sea más ágil y sencillo gracias a una organización más intuitiva del surtido.