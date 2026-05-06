Mercadona busca abogados, arquitectos e ingenieros con sueldos de hasta 90.000 euros anuales

Mercadona ha lanzado nuevas ofertas de empleo para profesionales cualificados en Derecho, Arquitectura e Ingeniería, con sueldos competitivos y beneficios adicionales como formación continua y estabilidad laboral.

Mercadona ha anunciado en su Portal de Empleo nuevas oportunidades laborales dirigidas a profesionales cualificados en áreas como el Derecho, la Arquitectura y la Ingeniería.

La empresa, liderada por Juan Roig, busca reforzar su equipo en las oficinas de Albalat dels Sorells (Valencia) con perfiles técnicos que se sumarán a una plantilla de más de 115.000 empleados en España y Portugal. La compañía valenciana destaca en sus ofertas la búsqueda de profesionales comprometidos y talentosos para fortalecer su estructura organizativa.

Entre los puestos disponibles, destaca el de abogado especializado en Derecho Laboral, que requiere un Grado en Derecho, un máster de Abogacía y haber superado el examen de acceso a la profesión. Además, se exige una experiencia mínima de tres años en asesoramiento jurídico, elaboración de expedientes disciplinarios y defensa legal en sala, con contacto directo con el área laboral.

Es fundamental estar colegiado, tener habilidades de liderazgo y comunicación, así como disponer de carné de conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar con frecuencia. Mercadona ofrece a los candidatos seleccionados formación continua, crecimiento profesional, un ambiente laboral positivo, estabilidad, cultura de equipo, servicio médico propio y la oportunidad de trabajar en oficinas innovadoras y colaborativas.

Las funciones del abogado incluyen asesoramiento jurídico en relaciones laborales, movilidad funcional y geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, extinciones de contratos laborales, asistencia y defensa legal en vía administrativa y procesal laboral, y redacción de escritos. En el ámbito de la Arquitectura, Mercadona busca profesionales con un Grado en Arquitectura y máster habilitante, así como experiencia en desarrollo de proyectos, dirección de obra, ejecución de obra, desarrollos urbanísticos y experiencia energética.

Se valoran conocimientos en herramientas como HULC, AutoCad, CYPE y experiencia en trato con la administración y tecnología BIM. También se requiere disponibilidad para viajar y vehículo propio. Por último, la empresa busca ingenieros con Grado en Ingeniería o Ingeniería Técnica Industrial especializados en Electricidad, con experiencia en dirección de ejecución de obra, legalización de instalaciones y redacción de proyectos. Se valoran conocimientos en electricidad, climatización, CAD, BIM y ofimática.

Los sueldos ofrecidos para estos puestos cualificados, con una jornada de 40 horas semanales, parten de 59.362 euros brutos anuales y pueden ascender hasta 90.115 euros al cuarto año, según las condiciones detalladas en las ofertas





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