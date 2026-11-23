La cadena valenciana modifica los horarios para la campaña de Navidad 2026, permitiendo a su plantilla disfrutar de más tiempo de ocio familiar en las jornadas previas.

La cadena de supermercados Mercadona ha comunicado oficialmente una modificación significativa en su horario comercial para la campaña de Navidad de 2026. Esta decisión estratégica implica que todas las tiendas ubicadas en España y Portugal adelantarán una hora su cierre habitual. La medida se aplicará específicamente en las dos jornadas laborables inmediatamente anteriores a las festividades navideñas del día de Navidad y del Año Nuevo.

Detalles de los nuevos horarios comerciales

Hasta la fecha, el horario estándar de cierre en estos establecimientos se fijaba estrictamente a las 19.00 horas. Con la nueva directiva, los establecimientos cerrarán a las 18.00 horas en las fechas señaladas. Este cambio concreto busca facilitar que los trabajadores de la cadena dispongan de más tiempo libre durante las jornadas previas a los días festivos más importantes del año.

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Objetivos de conciliación familiar para el equipo

La empresa con sede en Valencia ha enmarcado esta decisión dentro de sus iniciativas permanentes dirigidas a mejorar las condiciones laborales y fomentar la conciliación familiar de su plantilla. Durante esta campaña de 2026, la compañía destaca que esta nueva política se suma a otras medidas ya implementadas, como la ampliación del periodo vacacional aplicada durante el año actual, reforzando su compromiso social.

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Impacto en las compras y planificación de clientes

Aunque muchos españoles son previsores y comienzan a realizar con antelación buena parte de las compras para las comidas de Navidad, casi siempre queda algún producto que añadir a última hora. Esta variación horaria obligará a los consumidores a ajustar sus ritmos de compra en esos días específicos. La cadena reconoce la importancia de esta rutina de última hora para muchos hogares.

Agenda de cierres anticipados en el calendario

En el calendario de Navidad hay varias fechas marcadas cada año en rojo para el sector minorista. La cadena ha identificado con claridad los días críticos donde esta medida se aplicará. Uno de los puntos clave en esta agenda es el jueves 31 de diciembre, donde el cierre anticipado será especialmente relevante para los empleados.