Mercado inmobiliario madrileño: crecimiento sostenido pero moderado en el inicio de 2024

El precio de la vivienda en Madrid experimentó un aumento interanual del 17,9% en el primer trimestre de 2024, situando el metro cuadrado en 4.600 euros. Aunque la capital deja de liderar la escalada nacional, mantiene un ritmo de crecimiento superior al de Barcelona y se consolida como la segunda capital más cara de España, solo superada por San Sebastián. El dinamismo es generalizado en todos los distritos, con San Blas a la cabeza de las subidas.

El inicio del año 2024 en el mercado de la vivienda madrileño se caracterizó por una continuidad en las tendencias de crecimiento, aunque con una ligera moderación en el ritmo de las subidas. Los últimos datos proporcionados por Tinsa by Accumin revelan un incremento interanual del 17,9% en los precios de la vivienda en la capital durante el primer trimestre, un porcentaje ligeramente inferior al del 18,1% registrado en el trimestre anterior. Este ajuste en la tasa de crecimiento posiciona a Madrid por detrás de otras ciudades que experimentan un dinamismo superior, como Santander (20.9%), Albacete (20,8%), Pontevedra (19,8%) y Sevilla (18,1%), quienes ahora lideran la escalada de precios a nivel nacional.

A pesar de no encabezar la lista, el sector inmobiliario madrileño mantuvo un ritmo de encarecimiento significativamente superior al de Barcelona, cuya variación trimestral se situó en el 11,5%, superando el 8,3% del periodo previo. El valor del metro cuadrado en la capital española se elevó hasta los 4.600 euros, alcanzando nuevos máximos históricos. Esta cifra representa un incremento del 18,9% respecto a los niveles registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. En términos prácticos, adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados en Madrid supuso, de media, un desembolso de 414.000 euros durante los primeros tres meses del año.

Con estos datos, Madrid se consolida como la segunda capital más cara de España para la compra de vivienda, únicamente superada por San Sebastián, que con 4.975 euros por metro cuadrado ha recuperado el liderazgo. Cabe recordar que, hasta el tercer trimestre del año anterior, el mercado madrileño había superado a la capital guipuzcoana en términos de precios. El top cinco de las ciudades más caras lo completan Barcelona (4.417 euros/m2), Palma de Mallorca (3.439 euros/m2) y Bilbao (3.140 euros/m2). Cristina Arias, Directora de Servicios de Estudios de Tinsa by Accumin, explica que el precio residencial en Madrid continúa mostrando un crecimiento intenso, superando la inflación.

Esta tendencia se atribuye a la fuerte concentración de la demanda en un polo de empleo clave y a una oferta limitada, factores que sugieren que los incrementos en los precios se mantendrán, aunque de forma ligeramente más moderada que en trimestres anteriores, una vez que el mercado ha asimilado las expectativas de bajadas de tipos de interés para 2024 y 2025. Arias también señala que un posible repunte inflacionista, derivado de conflictos geopolíticos como la guerra en Oriente Medio, podría desembocar en un aumento de los tipos de interés. Esto, a su vez, podría desacelerar la concesión de hipotecas. No obstante, se espera que este escenario no impida un cierto dinamismo en las compraventas, impulsado por la inversión en el sector inmobiliario, considerado un activo refugio frente a episodios inflacionistas.

El dinamismo del mercado inmobiliario madrileño se manifestó de manera generalizada en todos sus distritos. Durante el primer trimestre, todos los barrios de la ciudad experimentaron incrementos de precios superiores al 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior. San Blas se destacó como el distrito con la mayor subida, registrando un aumento del 23,7% y alcanzando un precio medio de 3.543 euros por metro cuadrado. Este barrio, situado fuera del anillo de la M-30, presenta un precio inferior a la media de la capital, pero su encarecimiento se explica por una demanda creciente, estimulada por planes de renovación urbana y la incorporación de nuevas promociones de obra nueva.

Otros distritos con alzas significativas incluyen Puente de Vallecas (22,1%), Barrio de Salamanca (20,8%), Hortaleza (19,3%), Retiro (18,9%), Latina (18,6%), Chamartín (18,5%), Moratalaz (18,5%) y Ciudad Lineal (18,3%). Estos incrementos se concentran principalmente en el eje este de la ciudad, tanto en zonas dentro como fuera de la M-30, combinando barrios de alto poder adquisitivo como Salamanca con áreas más económicas como Puente de Vallecas. Los barrios considerados como zonas 'premium' también experimentaron aumentos considerables, tales como Retiro (17,3%), Salamanca (16,5%), Moncloa-Aravaca (15,4%) y Chamberí (15%). En el extremo opuesto, los aumentos más moderados se observaron en Vicálvaro (10,1%), Centro (12,7%), Villa de Vallecas (13,4%), Moncloa-Aravaca (13,4%) y Arganzuela (14%). Este panorama demuestra que la presión de la demanda sobre los precios es un fenómeno extendido por toda la geografía de la ciudad.

La tendencia alcista en los precios de la vivienda no se limita a la capital, sino que se extiende a toda la Comunidad de Madrid. En 2025, la región experimentó un encarecimiento del 19,2% en la vivienda, situando el precio medio del metro cuadrado en 3.565 euros, lo que la convierte en la comunidad autónoma con la mayor subida. En los 16 municipios más relevantes del área metropolitana, los precios también muestran una tendencia al alza. Destacan cuatro municipios donde el incremento de precios supera al de la capital: Torrejón de Ardoz (37,8%), Parla (22,9%), y en menor medida Coslada y Fuenlabrada (ambos con un 20,5%).

En cuanto a las zonas más caras dentro de la capital, el distrito de Salamanca lidera el ranking, con un precio medio de 7.729 euros por metro cuadrado al cierre del cuarto trimestre, lo que supone un incremento de 1.331 euros en el último año. Le siguen de cerca Chamberí (6.966 euros/m2), Chamartín (6.538 euros/m2), Centro (6.177 euros/m2) y Retiro (5.943 euros/m2). Estas zonas, consideradas 'prime' y ubicadas en la almendra central, atraen a una oferta inmobiliaria de gran exclusividad.

Joan Canela, director de Operaciones Comerciales de Engel & Völkers Iberia, señala que en estos barrios de élite, Madrid se enfrenta a un cliente cada vez más selectivo y con mayor poder adquisitivo. Este perfil de comprador refleja una mayor solvencia y una toma de decisiones más estratégica, lo que resulta en un mercado menos dependiente del crédito hipotecario en comparación con ciclos anteriores.





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