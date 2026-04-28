Mentalista Oz Pearlman, ausente de ‘Jimmy Kimmel Live!’ tras incidente en la Cena de Corresponsales

El mentalista Oz Pearlman, quien se encontraba actuando en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca durante un tiroteo, canceló su aparición en ‘Jimmy Kimmel Live!’. El incidente ocurre en medio de tensiones entre el programa y el presidente Trump.

El renombrado mentalista y mago Oz Pearlman , quien se encontraba entreteniendo a los asistentes en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado en el Washington Hilton cuando se produjo un incidente armado, no cumplió con su participación programada en el programa televisivo “ Jimmy Kimmel Live!

” el lunes. La ausencia de Pearlman, previamente anunciado como invitado especial, fue cubierta por el actor Anthony Anderson y el comediante Jon Lovett, según informó The Hollywood Reporter. Este cambio de última hora en la alineación de invitados, aunque no inusual en los programas nocturnos, adquiere una relevancia particular en el contexto de las recientes tensiones entre el presentador del programa, Jimmy Kimmel, y el presidente Donald Trump.

El incidente en la Cena de Corresponsales, protagonizado por un sospechoso identificado como Cole Tomas Allen, desencadenó una rápida respuesta de las fuerzas del orden y la evacuación del presidente Trump y otros altos funcionarios de la administración. Pearlman, visible en numerosos videos del evento, se encontraba en pleno acto, realizando un truco de magia con cartas para la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando la situación se tornó crítica.

La rápida reacción del Servicio Secreto fue crucial para garantizar la seguridad de todos los presentes, incluyendo al presidente y a los asistentes a la cena. En un conmovedor mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Pearlman compartió su experiencia personal durante el incidente. Describió el momento de confusión y temor al presenciar el alboroto, inicialmente temiendo una explosión o un tiroteo.

Relató cómo él y los demás asistentes se lanzaron al suelo instintivamente, mientras el Servicio Secreto actuaba con rapidez y profesionalismo para protegerlos. Pearlman enfatizó la cercanía con el presidente Trump durante el incidente, describiendo un momento de intenso contacto visual y un sentimiento de profundo miedo.

“Probablemente fue el momento más aterrador de mi vida y nunca lo olvidaré”, escribió el mentalista, reflejando el impacto emocional del suceso. La descripción de Pearlman ofrece una perspectiva íntima de los momentos de pánico y la incertidumbre que se vivieron en el Washington Hilton durante el enfrentamiento. Su relato subraya la importancia de la respuesta rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad para evitar una tragedia mayor.

El incidente ha generado una amplia cobertura mediática y ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos de alto perfil y la protección de figuras públicas. La experiencia de Pearlman sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad incluso en entornos aparentemente seguros y de la necesidad de estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia. El cambio de invitados en “Jimmy Kimmel Live! ” se produce en un momento de creciente controversia en torno al programa y su presentador.

El presidente Trump ha criticado abiertamente a Kimmel por un chiste reciente que hizo referencia a la primera dama, Melania Trump, sugiriendo que podría convertirse en una “futura viuda”. El mandatario ha exigido el despido de Kimmel, lo que ha intensificado la tensión entre la Casa Blanca y el programa de televisión. Esta disputa ha generado un debate público sobre los límites de la sátira política y la libertad de expresión.

Algunos argumentan que Kimmel simplemente ejerció su derecho a la crítica, mientras que otros consideran que su chiste fue inapropiado y ofensivo. La situación ha polarizado a la opinión pública y ha añadido una capa adicional de complejidad al incidente en la Cena de Corresponsales. La ausencia de Pearlman, aunque aparentemente relacionada con el incidente armado, se ve inevitablemente influenciada por el clima político actual y la controversia que rodea a “Jimmy Kimmel Live! ”.

La coincidencia de eventos ha convertido este cambio de programación en un símbolo de las tensiones existentes entre la Casa Blanca y los medios de comunicación. La rápida respuesta del Servicio Secreto y el relato personal de Oz Pearlman, junto con la controversia en torno a Jimmy Kimmel, han convertido este incidente en un evento de gran relevancia mediática y política





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